Підлога засяє. Як просто та швидко відмити лінолеум від плям та бруду

Як видалити плями з лінолеуму

Жир та олія

Для плям на кухні ідеально підійде скипидар: змочіть ватний диск та протріть місце забруднення, після чого вимийте підлогу теплою мильною водою. Також можна додати трохи засобу для миття посуду та кілька крапель нашатирного спирту в відро з водою.

Чорні сліди від взуття

Любите потанцювати вдома? Тоді чорні сліди від взуття не дивина. Зітріть їх звичайним ластиком, а потім вимийте місце мильною водою.

Клей

Використовуйте димексид, бензин, або звичайний мильний розчин, щоб відтерти клей. Якщо хочете цікавіший метод - нагрійте клей феном, поки він не почне плавитися, і витріть сухою ганчіркою.

Скотч

Для видалення липких слідів підійде соняшникова олія або засіб для миття скла. Просто витріть бруд губкою.

Чорнила

Намильте пляму та розітріть її зубною щіткою. Потім витріть перекисом водню, а після цього - мильною водою.

Лінолеум вимагає ретельного догляду (фото: Freepik.com)

Як впоратися з особливо важкими забрудненнями

Плями від домашніх улюбленців

Жовті сліди можна легко видалити за допомогою спирту, оцту або лимонного соку. Якщо лінолеум світлий, але не білий, спробуйте протерти пляму розчином йоду у воді (25 крапель на 1 літр).

Зеленка

Для цього випробуйте один з цих методів:

Погасіть соду оцтом на плямі.

Покладіть тканину, змочену 6% перекисом, на 15 хвилин, потім протріть поверхню.

Витріть пляму спиртом, рухаючись від країв до центру.

Іржа

Розчиніть 1 чайну ложку лимонної кислоти і солі у воді та протріть іржаву пляму. Інший варіант - використати керосин.

Будівельний пил

Білий наліт після ремонту допоможе прибрати оцет або лимонна кислота. Додайте їх у воду і більше не хвилюйтеся про розводи!

Як додати блиску лінолеуму

Чистий лінолеум - це ще не все. Щоб ваша підлога не просто сяяла чистотою, але й виглядала як нова, важливо надати їй блиску. Для цього використовуйте оліфу. Нанесіть її на поверхню лінолеуму, а потім ретельно відполіруйте ганчіркою.

Така обробка допомагає приховати дрібні тріщинки та створює враження майже "дзеркальної" підлоги. Процедуру можна повторювати раз на пів року, і ваш лінолеум завжди буде в чудовому стані.