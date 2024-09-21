Пол засияет. Как просто и быстро отмыть линолеум от пятен и грязи

Линолеум - это не только практичный тип пола, но и уход за ним проще, чем за ламинатом или паркетом. Однако если уборка была нечастой, то на поверхности могут появиться пятна, а грязь глубоко въесться в текстуру материала. Вот несколько простых и доступных способов восстановить чистоту линолеума без лишних затрат.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какими домашними способами можно просто и качественно отмыть линолеум.
Жир и масло
Для пятен на кухне идеально подойдет скипидар: смочите ватный диск и протрите место загрязнения, после чего вымойте пол теплой мыльной водой. Также можно добавить немного моющего средства и несколько капель нашатырного спирта в ведро с водой.
Черные следы от обуви
Любите потанцевать дома? Тогда черные следы от обуви - не редкость. Сотрите их обычным ластиком, а затем вымойте место мыльной водой.
Клей
Используйте димексид, бензин или обычный мыльный раствор, чтобы оттереть клей. Если хотите более интересный метод - нагрейте клей феном, пока он не начнет плавиться, и вытрите сухой тряпкой.
Скотч
Для удаления липких следов подойдет подсолнечное масло или моющее средство. Просто вытрите грязь губкой.
Чернила
Намыльте пятно и разотрите зубной щеткой. Затем вытрите перекисью водорода, а после этого - мыльной водой.
Пятна от домашних питомцев
Желтые следы можно легко удалить с помощью спирта, уксуса или лимонного сока. Если линолеум светлый, но не белый, попытайтесь протереть пятно раствором йода в воде (25 капель на 1 литр).
Зеленка
Для этого испытайте один из этих методов:
Ржавчина
Растворите 1 чайную ложку лимонной кислоты и соли в воде и протрите ржавое пятно. Другой вариант - использовать керосин.
Строительная пыль
Белый налет после ремонта поможет убрать уксус или лимонную кислоту. Добавьте их в воду и больше не беспокойтесь о разводах!
Чистый линолеум - это еще не все. Чтобы ваш пол не просто сиял чистотой, но и выглядел как новый, важно придать ему блеск. Для этого используйте олифу. Нанесите ее на поверхность линолеума, затем тщательно отполируйте тряпкой.
Такая обработка помогает скрыть мелкие трещинки и создает впечатление почти "зеркального" пола. Процедуру можно повторять раз в полгода, и ваш линолеум всегда будет в отличном состоянии.
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При написании материала использовались следующие источники: издания How Stuff Works, Sante Plus, Real Simple.