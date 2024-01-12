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Підліток з Чехії втік від батьків, щоб захищати Україну на фронті

Чеській підліток втік з дому, щоб захищати Україну (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

15-річний хлопчик з міста Острава в Чехії втік з дому, щоб поїхати в Україну та захищати країну від російських загарбників. Він проїхав дві країни та встиг добратися до кордону.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення управління прикордонної охорони у польській частині Сілезії.

Чеський підліток вийшов з дому 10 січня та сказав батькам, що йде на навчання. Але у школі він так і не з'явився.

Замість цього 15-річний хлопчик самотужки став добиратися до кордону з Україною, щоб приєднатися до ЗСУ і підтримати країну у боротьбі з російськими окупантами.

Батьки повідомили у поліцію про зникнення дитини й правоохоронці почали розшуки підлітка. Чеська поліція передала інформацію про хлопця своїм польським колегам.

За місцем знаходження телефону хлопчика польська поліція встановила, що він перебуває у Польщі, місті Пшемисль, неподалік кордону з Україною.

Коли підліток тікав з дому, він прихопив з собою паспорт і встиг з його допомогою перетнути польсько-український кордон, щоб боротися з російськими агресорами.

Але далі його пригоди закінчилися - внаслідок міжнародного співробітництва поліції хороброго підлітка зупинили та повернули на територію Польщі, а звідти - відправили додому, у Чехію.

Раніше ми розповідали про те, як на підлітків можуть впливати соціальні мережі.

А також ми писали про те, як батькам реагувати на підлітка-бунтаря і при цьому не зіпсувати стосунки з ним.

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