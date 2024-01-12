Подросток из Чехии убежал от родителей, чтобы защищать Украину на фронте

Чешский подросток вышел из дома 10 января и сказал родителям, что идет на учебу. Но в школе он так и не появился.

Вместо этого 15-летний мальчик сам стал добираться до границы с Украиной, чтобы присоединиться к ВСУ и поддержать страну в борьбе с российскими оккупантами.

Родители сообщили в полицию об исчезновении ребенка, и правоохранители начали поиски подростка. Чешская полиция передала информацию о парне своим польским коллегам.

По месту нахождения телефона мальчика польская полиция установила, что он находится в Польше, городе Пшемышль, недалеко от границы с Украиной.

Когда подросток убегал из дома, он прихватил с собой паспорт и успел с его помощью пересечь польско-украинскую границу, чтобы бороться с российскими агрессорами.

Но дальше его происшествия закончились - в результате международного сотрудничества полиции храброго подростка остановили и вернули на территорию Польши, а оттуда - отправили домой в Чехию.