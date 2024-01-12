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Подросток из Чехии убежал от родителей, чтобы защищать Украину на фронте

Чешский подросток убежал из дома, чтобы защищать Украину (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

15-летний мальчик из города Острава в Чехии сбежал из дома, чтобы уехать в Украину и защищать страну от российских захватчиков. Он проехал две страны и успел добраться до границы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение управления пограничной охраны в польской части Силезии.

Чешский подросток вышел из дома 10 января и сказал родителям, что идет на учебу. Но в школе он так и не появился.

Вместо этого 15-летний мальчик сам стал добираться до границы с Украиной, чтобы присоединиться к ВСУ и поддержать страну в борьбе с российскими оккупантами.

Родители сообщили в полицию об исчезновении ребенка, и правоохранители начали поиски подростка. Чешская полиция передала информацию о парне своим польским коллегам.

По месту нахождения телефона мальчика польская полиция установила, что он находится в Польше, городе Пшемышль, недалеко от границы с Украиной.

Когда подросток убегал из дома, он прихватил с собой паспорт и успел с его помощью пересечь польско-украинскую границу, чтобы бороться с российскими агрессорами.

Но дальше его происшествия закончились - в результате международного сотрудничества полиции храброго подростка остановили и вернули на территорию Польши, а оттуда - отправили домой в Чехию.

Раньше мы рассказывали о том, как на подростков могут оказывать влияние социальные сети.

А также мы писали о том, как родителям реагировать на подростка-бунтаря и при этом не испортить отношения с ним.

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Чехияпідлітки