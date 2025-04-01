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Підлітки з України розробили ШІ-сервіс проти хейту та дезінформації в інтернеті

Українські діти створили ШІ, який очищає соцмережі від фейків і токсичних коментарів (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Учні "Ліцею нових технологій навчання" в Кропивницькому розробили унікальний інструмент для аналізу текстів у соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Проект виявляє дезінформацію, гендерні стереотипи та булінг, а також генерує альтернативні, гендерно-нейтральні коментарі, допомагаючи знизити рівень токсичності в медіа.

Команда HARBOUR SEALS стала переможцем національного відбору міжнародного хакатону Teens in AI. Україна бере участь у цьому технологічному змаганні вже вдруге. У 2024 році понад 250 школярів подали заявки, щоб продемонструвати свої розробки у сфері штучного інтелекту.

"У нас дуже круті, мотивовані підлітки, які у 12–18 років уже вміють кодити, пітчать проєкти англійською та креативно підходять до використання технологій", - зазначив глава Мінцифри Михайло Федоров.

Teens in AI охоплює 97 країн, надаючи підліткам можливість стати частиною світової AI-спільноти. Переможці нацвідбору представляють свої проєкти на міжнародному рівні. Попереду у HARBOUR SEALS - участь у наступному етапі змагань, де вони зможуть поборотися за вихід у фінал.

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Штучний інтелектПідлітки