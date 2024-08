Підкорить серце будь-якого геймера. 5 причин, чому варто вибрати PlayStation, а не Xbox та ПК

Зручний інтерфейс

PS5 принесла новий інтерфейс від Sony, який наголошує на легкому доступі до ігор і контенту, а не на купі плиток з пропозиціями та рекомендаціями, які можуть викликати СДВГ.

Перше, що ви бачите після входу в систему, - це остання гра, а більшу частину екрана займає супутня інформація, така як прогрес і підказки.

Ви можете вручну перейти в магазин, список друзів, бібліотеку ігор та додатків на обліковому записі, але за замовчуванням консоль передбачає, що ви включили її, щоб грати, і дозволяє перейти до останньої запущеної гри одним натисканням кнопки.

Відмінні контролери

Dualshock 4 був гарним геймпадом, але Dualsense виводить його на абсолютно новий рівень завдяки адаптивним тригерам. Тепер ви не просто натискаєте на спусковий гачок, а відчуваєте опір, коли натягуєте лук або при лізете по мотузці.

Цей тактильний зворотний зв'язок відмінно працює для занурення у сумісні ігри. Плюс до всього, його просто зручніше тримати в руках (хоча це справа смаку).

Ще одна перевага Dualsense - практичність. Навіть у 2024 році Microsoft продовжує наполягати на тому, що батарейний контролер - це чудова ідея, і користувачам доводиться миритися з цим або купувати акумулятори.

У той же час Dualsense можна заряджати через сучасний USB-C або офіційне бездротове заряджання, що набагато зручніше, ніж шукати нові батарейки через те, що контролер розрядився прямо посеред гри.

Ексклюзиви

Sony славиться своїми ексклюзивами: найчастіше це настільки круті ігри, що тільки заради них не гріх купити консоль. God of War, The Last of Us, Marvel's Spider-Man, Uncharted - мабуть, найвідоміші серії з тих, що тривалий час були ексклюзивами для консолей PlayStation.

Так, зараз багато чого виходить на ПК, але через роки після їхнього початкового релізу. Деякі чудові ігри, такі як Shadow of the Colossus, Gravity Rush та The Last Guardian, досі негральні на інших пристроях.

Більш доступні диски

У такому підході є практична цінність. Згодом цифрові магазини застарілих консолей закриваються, і виявляється, що диск або картридж - єдиний спосіб отримати цікаву для вас гру. Деякі ігри можуть зняти з продажу протягом життєвого циклу консолі просто тому, що видавець вирішив не продовжувати ліцензію.

Плюс до всього ви завжди можете перепродати те, що вам не сподобалося, і повернути значну частину витрачених грошей. Із цифрою це не спрацює.

Звичка

Цей аргумент може здатися не серйозним, але насправді він має ключове значення. Для багатьох гравців першою "великою" консоллю стала PS4, яка на заході покоління була доступна за ціною, а ігри для неї можна було придбати недорого.

Згодом було створено профіль, розширено список друзів, зароблено досягнення, включаючи кілька платин. Після переходу на PlayStation 5 всі придбані ігри та досягнення залишаються доступними, а деякі ігри навіть отримують безкоштовні оновлення, покращуючи якість графіки.

Перехід на іншу платформу, наприклад Xbox, означає початок із чистого аркуша: порожня бібліотека, відсутність друзів та активності. Все доведеться купувати заново, а накопичений прогрес буде втрачено, за винятком кросплатформових проектів.

Хоча можна міркувати про закриту екосистему та її недоліки, користувач Xbox, що розглядає перехід на PlayStation, зіткнеться з аналогічними проблемами. Таким чином, звичка до екосистеми та наявність повної бібліотеки ігор та облікового запису стають вагомими причинами залишитися з обраним брендом.