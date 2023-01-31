Підійдуть на будь-який смак: топ-5 модних ідей манікюру 2023 року

У 2023 році вже не в моді занадто яскраві дизайни манікюру. Цьогоріч рекомендується робити акцент на натуральність, простоту та мінімалізм. Також можна додавати блискітки, щоб зробити його більш виразним.

Нюдовий колір для природнього ефекту

Природний колір манікюру завжди був у тренді. Він буде чудово поєднуватись з будь-якої формою нігтів.

Для повсякденного життя вибирайте мінімалістичний дизайн, але для особливих випадків не соромтеся додати трохи більше блиску своїм нігтям.

Нюдовий колір манікюру (freepik)

Ефект фольги для металевого блиску

Фольга надає нігтям блиску та робить їх виразнішими. Такий оригінальний манікюр підійде для всіх випадків життя.

Манікюр з фольгою (pinterest)

Французький манікюр

Сучасні ідеї французького дизайну нігтів можна втілити на різній довжині нігтів та їх формі, що робить цей вид манікюру ще універсальнішим.

Розкішний і найкрасивіший френч можна зробити для вечірніх виходів, незвичайний і яскравий френч - для відпочинку, неформальних зустрічей та повсякденного життя, а ось мінімалістичний чи стриманий - для ділового стилю в офіс.

Французький манікюр (freepik)

Котяче око

У 2023 році тренд на дизайн котяче око не вщухає. Зараз особливо популярними стали такі кольори: білий, чорний, зелений, фіолетовий, нюдовий та рожевий.

Манікюр "котяче око" (instagram.com/explore)

Мармуровий ефект

Такий манікюр особливо став популярний в кінці 2022 року. Він полягає у відтворенні візерунка мармуру на нігтях.

Однак, це важка робота, яка вимагає терпіння та хороших навиків майстра. Також це універсальний дизайн, який можна носити як на роботу, так і на вечірку.

Мармуровий дизайн нігтів (instagram.com/sansungnails)