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Подойдут на любой вкус: топ-5 модных идей маникюра 2023 года

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Вторник 31 января 2023 14:57
Подойдут на любой вкус: топ-5 модных идей маникюра 2023 года Идеи модного маникюра на 2023 год (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В 2023 году уже не в моде слишком яркие дизайны маникюра. В этом году рекомендуется делать акцент на натуральность, простоту и минимализм. Также можно добавлять блестки, чтобы сделать его более выразительным.

Об этом пишет SantePlus.

Нюдовый цвет для естественного эффекта

Естественный цвет маникюра всегда был в тренде. Он будет отлично сочетаться с любой формой ногтей.

Для повседневной жизни выбирайте минималистичный дизайн, но для особых случаев не стесняйтесь придать чуть больше блеска своим ногтям.

Подойдут на любой вкус: топ-5 модных идей маникюра 2023 годаПодойдут на любой вкус: топ-5 модных идей маникюра 2023 годаНюдовый цвет маникюра (freepik)

Эффект фольги для металлического блеска

Фольга придает ногтям блеск и делает их более выразительными. Такой уникальный маникюр подойдет для всех случаев жизни.

Подойдут на любой вкус: топ-5 модных идей маникюра 2023 годаПодойдут на любой вкус: топ-5 модных идей маникюра 2023 годаМаникюр с фольгой (pinterest)

Французский маникюр

Современные идеи французского дизайна ногтей можно воплотить на разной длине ногтей и их форме, что делает этот вид маникюра более универсальным.

Роскошный и красивый френч можно сделать для вечерних выходов, необычный и яркий френч - для отдыха, неформальных встреч и повседневной жизни, а вот минималистичный или сдержанный - для делового стиля в офис.

Подойдут на любой вкус: топ-5 модных идей маникюра 2023 годаПодойдут на любой вкус: топ-5 модных идей маникюра 2023 годаФранцузский маникюр (freepik)

Кошачий глаз

В 2023 году тренд на дизайн кошачий глаз не утихает. Сейчас особенно популярными стали такие цвета: белый, черный, зеленый, фиолетовый, чудесный и розовый.

Подойдут на любой вкус: топ-5 модных идей маникюра 2023 года

Маникюр "кошачий глаз" (instagram.com/explore)

Мраморный эффект

Такой маникюр особенно стал популярен в конце 2022 года. Он состоит в воспроизведении узора мрамора на ногтях.

Однако это тяжелая работа, которая требует терпения и хороших навыков мастера. Также это универсальный дизайн, который можно носить как на работу, так и вечеринку.

Подойдут на любой вкус: топ-5 модных идей маникюра 2023 годаМраморный дизайн ногтей (instagram.com/sansungnails)

Ранее Комаровский рассказывал, безопасно ли на самом деле делать маникюр.

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