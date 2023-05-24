Подкормите этим вишню и черешню в мае и получите ведра ягод
Деревья вишни и черешни после их цветения обязательно нужно подкормить, чтобы они дали большой урожай. Обычно удобрение добавляется после 14 дней цветения.
Чем подкормить ягодные деревья - читайте в материале Styler.
Лучшее удобрение для вишен и черешен
Лучшее удобрение для таких деревьев - это зола и коровяк.
Например, для молодых деревьев берут такую пропорцию: ведро коровяка разбавляют 7 ведрами воды, добавляют 1 кг золы и дают настояться неделю. Под дерево заливают 2-3 литра такой смеси.
Если коровяка нет, то нужно внести 20 г аммофоски и 150 г древесной золы на 1 м2 круга ствола.
Для плодоносящих деревьев - ведро коровяка разводят 6 ведрами воды, 1,5 кг. Норма - это 2-3 литра под дерево. Или 30 г аммофоски и 200 г древесной золы на 1 м2 приствольного круга.
Что важно знать
Обратите внимание, что вишни для роста и высокой урожайности требуется нейтральная почва. Часто начинающие не получают урожай именно из-за закисления. Если на вашем участке почва кислая, ее нужно нейтрализовать.
Для этого на 1 кв. м участки рассыпают примерно 300 г извести или доломитового порошка.
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