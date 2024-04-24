UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Підгодуйте цим натуральним добривом полуницю і зберете відра врожаю

Фото: Чим підживити полуницю (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Полуниця росте не тільки на професійних плантаціях, але і на приватних городах, ділянках і навіть в горщиках на балконі.

Чим підгодувати кущі полуниці, щоб отримати потужний врожай, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на PrzyślijPrzepis.

Що любить полуниця і як за нею доглядати?

Найсмачніші плоди ростуть на сонячних місцях, подалі від вітру. Полуниця також потребує багато води, особливо після цвітіння та під час росту та дозрівання я

Грунт повинен бути вологим, але не мокрим. В іншому випадку плоди можуть бути водянистими і несмачними. Для вирощування полуниці найкраще підходить легкий, гумусний і слабокислий грунт з рН 5,5-6. Необхідно стежити за кущами, особливо під час посухи. Якщо пересушити їх -  плоди будуть дрібнішими і менш солодкими.

Полуниця любить підживлення добривами і поживними речовинами. Однак не варто переборщувати з азотом, адже тоді листя буде міцним, але плодів буде мало. Зате чудово підійде те, що є в холодильнику у багатьох кондитерів-любителів - дріжджі.

Завдяки цьому підживленню кущі будуть більше плодоносити весь сезон.

Пекарські дріжджі також захищають коріння рослин від шкідливих мікроорганізмів у ґрунті.  Вони містять велику кількість вітамінів групи В, вуглеводів, амінокислот і мінералів, в тому числі заліза і мікроелементів.

Як зробити натуральне добриво для полуниці?

Дріжджовий "кондиціонер" для полуниці зміцнить коріння, яке у неї погано розвинене, і стимулює ріст плодів на кущах.

100 грамів свіжих дріжджів розчиніть в 2 літрах теплої кип’яченої води. Вона повинна мати температуру приблизно 25-28 градусів. Зачекайте приблизно 1-3 години. За цей час утвориться непереброджене добриво.

Отриманий дріжджовий концентрат розвести в 10 л води і використовувати відразу.

Як поливати полуницю дріжджовим підживленням?

Поливайте плантацію полуниці дріжджами 3 рази за сезон:

  • Через 10 днів після висадки в грунт (добриво прискорить укорінення розсади)
  • Під час цвітіння (це допоможе плодоношенню)
  • Після збору врожаю (тоді полуниця знову почне цвісти)

Якщо після поливу у вас залишилося добриво, полийте ним також рослини в горщиках. Воно також стимулюватиме ріст розсади. Ви також можете сміливо поливати помідори, огірки і троянди в саду.

 

Читайте також, чим підживити ожину навесні, щоб зібрати багато великих ягід.

До речі, ось 15 рослин, які треба встигнути посадити до Великодня.

Читайте РБК-Україна в Google News
РассадаОгород