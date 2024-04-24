Подкормите этим натуральным удобрением клубнику и соберете ведра урожая

Что любит клубника и как за ней ухаживать?

Вкуснейшие плоды растут на солнечных местах, подальше от ветра. Клубника также требует много воды, особенно после цветения и во время роста и созревания.

Почва должна быть влажной, но не мокрой. В противном случае плоды могут быть водянистыми и невкусными. Для выращивания клубники лучше всего подходит легкая, гумусная и слабокислая почва с рН 5,5-6. Необходимо следить за кустами, особенно во время засухи. Если пересушить их - плоды будут более мелкими и менее сладкими.

Клубника любит подкормку удобрениями и питательными веществами. Однако не стоит переборщивать с азотом, ведь тогда листья будут крепкими, но плодов будет мало. Зато отлично подойдет то, что есть в холодильнике у многих кондитеров-любителей - дрожжи.

Благодаря этой подкормке кусты будут больше плодоносить весь сезон.

Пекарские дрожжи также защищают корни растений от вредных микроорганизмов в почве. Они содержат большое количество витаминов группы В, углеводов, аминокислот и минералов, включая железа и микроэлементов.

Как сделать натуральное удобрение для клубники?

Дрожжевой "кондиционер" для клубники укрепит корни, которые у нее плохо развиты, и стимулирует рост плодов на кустах.

100 г свежих дрожжей растворите в 2 литрах теплой кипяченой воды. Она должна иметь температуру примерно 25-28 градусов. Подождите около 1-3 часов. За это время образуется непереброженное удобрение.

Полученный дрожжевой концентрат развести в 10 л воды и использовать сразу.

Как поливать клубнику дрожжевой подкормкой?

Поливайте плантацию клубники дрожжами 3 раза в сезон:

Через 10 дней после высадки в почву (удобрение ускорит укоренение рассады)

Во время цветения (это поможет плодоношению)

После сбора урожая (тогда клубника снова начнет цвести)

Если после полива у вас осталось удобрение, полейте им растения в горшках. Оно также будет стимулировать рост рассады. Вы также можете смело поливать помидоры, огурцы и розы в саду.