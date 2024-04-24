Подкормите этим натуральным удобрением клубнику и соберете ведра урожая
Клубника растет не только на профессиональных плантациях, но и на частных огородах, участках и даже в горшках на балконе.
Чем прикормить кусты клубники, чтобы получить мощный урожай, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на PrzyślijPrzepis.
Что любит клубника и как за ней ухаживать?
Вкуснейшие плоды растут на солнечных местах, подальше от ветра. Клубника также требует много воды, особенно после цветения и во время роста и созревания.
Почва должна быть влажной, но не мокрой. В противном случае плоды могут быть водянистыми и невкусными. Для выращивания клубники лучше всего подходит легкая, гумусная и слабокислая почва с рН 5,5-6. Необходимо следить за кустами, особенно во время засухи. Если пересушить их - плоды будут более мелкими и менее сладкими.
Клубника любит подкормку удобрениями и питательными веществами. Однако не стоит переборщивать с азотом, ведь тогда листья будут крепкими, но плодов будет мало. Зато отлично подойдет то, что есть в холодильнике у многих кондитеров-любителей - дрожжи.
Благодаря этой подкормке кусты будут больше плодоносить весь сезон.
Пекарские дрожжи также защищают корни растений от вредных микроорганизмов в почве. Они содержат большое количество витаминов группы В, углеводов, аминокислот и минералов, включая железа и микроэлементов.
Как сделать натуральное удобрение для клубники?
Дрожжевой "кондиционер" для клубники укрепит корни, которые у нее плохо развиты, и стимулирует рост плодов на кустах.
100 г свежих дрожжей растворите в 2 литрах теплой кипяченой воды. Она должна иметь температуру примерно 25-28 градусов. Подождите около 1-3 часов. За это время образуется непереброженное удобрение.
Полученный дрожжевой концентрат развести в 10 л воды и использовать сразу.
Как поливать клубнику дрожжевой подкормкой?
Поливайте плантацию клубники дрожжами 3 раза в сезон:
- Через 10 дней после высадки в почву (удобрение ускорит укоренение рассады)
- Во время цветения (это поможет плодоношению)
- После сбора урожая (тогда клубника снова начнет цвести)
Если после полива у вас осталось удобрение, полейте им растения в горшках. Оно также будет стимулировать рост рассады. Вы также можете смело поливать помидоры, огурцы и розы в саду.
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