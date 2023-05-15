Підгодуйте цим малину і вона завалить вас величезними ягодами
Весною дуже важливо удобрити кущі малини, щоб потім вони дали рясний урожай. Для підживлення рослини потрібно знати основні правила. Так, удобрювати малину можна вже наприкінці травня.
На YouTube-каналі TV Ofis розповіли, чим краще підгодувати кущі, щоб вони дали відмінний урожай.
Як підгодувати малину
Щоб отримати врожай, а також боротися зі шкідниками потрібно взяти добриво "Вимпел 2" (або "Оракул") та "Бор 150". Вони продаються у спеціалізованих українських магазинах із добривами.
Пропорції на 10 літрів води – 30 грамів добрива "Вимпел 2", якщо у вас "Оракул" – 30 грамів, 30 грамів "Бор 150".
Після цього потрібно окропити малину добривами. Якщо у вас малини небагато - робиться це пульверизатором, якщо багато - то трактором з навісним обприскувачем.
Обробляти потрібно приблизно раз на тиждень, дивлячись на стан кущів малини.
Як ми раніше писали, названий найкращий спосіб посадки помідорів у відкритий ґрунт.
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