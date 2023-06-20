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Підгодуйте цим у червні кабачки та будете збирати по ящику з куща

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Вівторок 20 червня 2023 10:08
Підгодуйте цим у червні кабачки та будете збирати по ящику з куща Фото: Чим потрібно підгодувати кабачки у червні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кабачки на городі потрібно обов'язково підгодувати в червні, щоб їм вистачало поживних речовин, і вони дали рясний урожай. Після добрива овочі набудуть гарної форми і підуть у зріст.

Чим підгодувати кабачки, щоб зібрати ящик овочів із куща, розповіли на YouTube-каналі Корисне TV.

"Це підживлення потрібно зробити обов'язково, якщо ви хочете, щоб кабачків було багато, вони швидко дозрівали і ви отримали ранній урожай смачних домашніх кабачків", - повідомив автор відео.

Чим підгодувати кабачки у червні

Щоб отримати з кущів максимальний урожай, необхідно використовувати для цього органо-мінеральне добриво зі стимулюючим ефектом та фунгіцидною активністю гумат калію.

Щоб приготувати розчин, необхідно 30 мл препарату розчинити у 10 л води.

Коли ви оброблятимете рослини, вилийте під один кущ приблизно один літр добрива. Дуже важливо за кілька годин до цього ретельно зволожити ґрунт під кабачками.

Підгодовувати кабачки розчином потрібно раз на два тижні.

До речі, гумат корисний не тільки для кабачків, але використовується для підживлення томатів та огірків.

Раніше ми писали, що можна консервувати, сушити та заморожувати вже у червні.

Також читайте, що можна садити та сіяти на городі у червні.

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посадка удобрения кабачки