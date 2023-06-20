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Подкормите этим в июне кабачки и соберете по ящику с куста

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Вторник 20 июня 2023 10:08
Подкормите этим в июне кабачки и соберете по ящику с куста Фото: Чем нужно подкормить кабачки в июне (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кабачки на огороде нужно обязательно подкормить в июне, чтобы им хватало питательных веществ и они дали обильный урожай. После удобрения овощи приобретут красивую форму и пойдут в рост.

Чем подкормить кабачки, чтобы собрать ящик овощей с куста рассказали на YouTube-канале Корисне TV.

"Эту подкормку нужно сделать обязательно, если вы хотите, чтобы кабачков было много, они быстро созревали и вы получили ранний урожай вкусных домашних кабачков", – сообщил автор видео.

Чем подкормить кабачки в июне

Чтобы получить с кустов максимальный урожай необходимо использовать для этого органо-минеральное удобрение со стимулирующим эффектом и фунгицидной активностью гумат калия.

Чтобы приготовить раствор, необходимо 30 мл препарата растворить в 10 л воды.

Когда вы будете обрабатывать растения, вылейте под один куст примерно один литр удобрения. Очень важно за несколько часов до этого тщательно увлажнить почву под кабачками.

Подкармливать кабачки раствором нужно один раз в две недели.

Кстати, гумат полезен не только для кабачков, но используется для подкормки томатов и огурцов.

Ранее мы писали, что можно консервировать, сушить и замораживать уже в июне.

Также читайте, что можно сажать и сеять на огороде в июне.

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посадка удобрения кабачки