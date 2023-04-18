Підгодуйте помідори цими краплями і кущі завалять вас м'ясистими плодами

Помідори - одна з найпопулярніших овочевих культур, які українці вирощують на своїх городах, парниках, теплицях і навіть підвіконнях. Щоб домогтися гарного врожаю не обов'язково витрачатися на дорогезні добрива, досить сходити в аптеку.

Про це пише канал Дача. Сад та Город в Telegram .

Мова йде про кілька крапель йоду

Для розсади вам знадобиться приготувати розчин у пропорції 1 крапля на 3 літри води. Таким розчином розсаду поливають, щоб пришвидшення росту.

Цим йодним розчином треба один раз полити розсаду томатів. Від цього збільшиться продуктивність і плоди будуть крупними і м'ясистими

Городники також кажуть, що при застосуванні добрива розсада зацвіте швидше, а плоди будуть більші.

Йод може захистити помідори від фітофтори

Фітофтора - одна з найпоширеніших хвороб, через які на плодах помідорів виникає гниль.

Для цього вам знадобиться кілька крапель йоду і 250 г молока, змішайте їх з 1 літром води. Кожні 2 тижні треба обприскувати помідори розчином молока з йодом.

Також можна приготувати інший розчин для оприскування: на 10 літрів води додайте літр молока і 15 крапель йоду.

Цим розчином рясно оприскуйте помідори. Робити це треба щедро - так, щоб з кущів текло.

Загальні правила поливу розсади помідорів

Важливо відрегулювати частоту зрошення субстрату. У цьому питанні немає конкретної інструкції, бо багато залежить від температурного режиму та складу ґрунту, в якому росте розсада.

Треба, щоб полив був рівномірним, тобто регулярним. Адже чергування періодів посухи з перезволоженням ґрунту нічого доброго не принесе для рослин. Після зрошення земля повинна бути рівномірна і в міру зволожена, але не являти собою заболочену субстанцію.