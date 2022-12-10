Не підгодовуйте качок узимку цими продуктами: може бути смертельно небезпечно

Дуже часто качки в Україні залишаються зимувати на озерах та річках. Небайдужі українці починають підгодовувати птахів. Але не всім відомо, що цим пернатим можна не всі продукти.

Про те, чим не можна годувати качок, розповіли на сторінці "Голосіїв" у Facebook.

Чим категорично не можна годувати качок

хліб та сухарі, вкриті пліснявою;

солодощі (вафлі, печиво, шоколад);

чіпси, сухарики із добавками;

солоні продукти;

цибуля;

пшеничне борошно;

молочна каша;

гарбуз;

горіхи, арахіс;

смажені насіння.

Що можна давати з їжі цим птахам

Здоровий раціон дикої качки має складатися з таких продуктів:

відварених круп, зерна (перлова, вівсяна, пшенична, ячмінна, зерна вівса, ячменю, пшениці, рису);

пластівців (кукурудзяних, вівсяних);

порізаних дрібними шматочками овочів (моркви, кабачків, буряків, баклажанів, капусти, броколі та ін.);

кукурудзи, бобових (гороху, сої, сочевиці);

зелених овочів (салату, подрібненого бадилля);

трав'янистих рослин (наприклад, пророщеної пшениці, трави для котів);

комбікорму, розмоченого у воді.

До речі, не зашкодять пернатим зрідка і в невеликих кількостях зернистий та тертий сир, варені яйця. Ці продукти можна змішувати із крупами.

Краще спорудити спеціальні годівниці, щоб їжа не забруднювала водойму. Бажано щодня приносити різноманітний корм, що складається лише з корисних інгредієнтів.

Не давайте качкам недоїдки людської їжі, це для них дуже небезпечно.