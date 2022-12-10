Не подкармливайте уток зимой этими продуктами: может быть смертельно опасно

Очень часто утки в Украине остаются зимовать на озерах и реках. Неравнодушные украинцы начинают подкармливать птиц. Но не многим известно, что этим пернатым можно не все продукты.

О том, чем нельзя кормить уток, рассказали на странице "Голосіїв" в Facebook.

Чем категорически нельзя кормить уток

хлеб и сухари, покрытые плесенью;

сладости (вафли, печенье, шоколад);

чипсы, сухарики с добавками;

соленые продукты;

лук;

пшеничная мука;

молочная каша;

тыква;

орехи, арахис;

жареные семена.

Что можно давать из еды этим птицам

Здоровый рацион дикой утки должен состоять из следующих продуктов:

отварных круп, зерна (перловой, овсяной, пшеничной, ячменной, зерна овса, ячменя, пшеницы, риса);

хлопьев (кукурузных, овсяных);

порезанных мелкими кусочками овощей (моркови, кабачков, свеклы, баклажанов, капусты, брокколи и др.);

кукурузы, бобовых (гороха, сои, чечевицы);

зеленых овощей (салата, измельченной ботвы);

травянистых растений (например, пророщенной пшеницы, травы для кошек);

комбикорма, размоченного в воде.

Кстати, не повредят пернатым изредка и в небольших количествах зернистый и тертый сыр, вареные яйца. Эти продукты можно смешивать с крупами.

Лучше соорудить специальные кормушки, чтобы еда не загрязняла водоем. Желательно каждый день приносить разнообразный корм, состоящий только из полезных ингредиентов.

Не давайте уткам объедки человеческой еды, это для них очень опасно.