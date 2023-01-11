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Під Соледаром поранено відомого українського актора: що відомо

Дмитро Лінартович (фото: Facebook)
Автор: Юлія Гаюк

Відомий український актор театру та кіно, музикант і викладач КНУ імені Шевченка отримав важке поранення у боях під Соледаром. Наразі відомо, що в нього контузія.

Про це стало відомо зі сторінки у Facebook самого Дмитра.

Що відомо про стан артиста

Від 24 лютого Дмитро Лінартович взяв до рук зброю та пішов на фронт захищати рідну землю. Весь цей час із побратимами він перебував на Донеччині під Соледаром.

Днями стало відомо про складне поранення Дмитра та важку контузію.

Дмитро Лінартович служить у ЗСУ (фото: facebook.com)

"Друзі! Наш Дмитро отримав важке поранення у боях за Соледар. Розвідник 46 ОДШБ. Прохання не дуже його турбувати - важка контузія. Всі питання що до стану з‘ясувати можна у батька - Костянтина Лінартовича", - йдеться в повідомленні на сторінці військової драми "Обмін".

Саме в цьому фільмі Дмитро виконував одну з головних ролей із позивним "Моцарт". Крім того, знімався у фільмах "Той, хто пройшов крізь вогонь", "Гетьман" та інші. На професійному рахунку Дмитра також десятки озвучок у фільмах і мультфільмах.

Проте навіть під час евакуації з поля бою артист записав звернення до українців. З перебинтованою головою він емоційно звернувся до українців.

"Пам'ятайте, що ми на Богом даній Землі. Нас нікому не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні!", - сказав він.

Тим часом на сторінці у Facebook друзі та колеги актора пишуть слова підтримки та просять фінансової допомоги.

Реквізити для допомоги:

Номер картки Дмитро Лінартович

https://send.monobank.ua/jar/6vMPZpLfY3

5168 7456 1333 6863

Раніше ми розповідали, як боєць ЗСУ врятував кішку прямо в окопі.

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