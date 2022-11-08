Під Ніагарським водоспадом відкрили величезний тунель: що про нього відомо і як виглядає

Скелі над гігантським потрійним водоспадом поцятковані камерами, які допомагають стримувати буйну природу водного потоку. Там же розташований тунель, довжиною 670 метрів.

Цей тунель належить до електростанції Niagara Parks, яка нещодавно була виведена з експлуатації. Працювала ця станція сто років – 1905 по 2006 рік і вона відводила воду з могутньої річки Ніагара для роботи гігантських генераторів, які електрифікували регіональну промисловість та прилеглий порт Буффало на Великих озерах, який ще називають Містом світла.

Фото: Будівництво гідроелектростанції на Ніагарському водоспаді

Район навколо водоспаду колись був центром діяльності бізнесменів, котрі хотіли нажитися на використанні гідроенергетики. Там було кілька великих компаній: з 1906 по 1974 працювала електростанція Торонто, з 1905 по 1999 енергетична компанія Торонто, і з 1895 по 1961 - американська гідроелектростанція Адамс.

На сьогодні гідроелектростанція Ніагара Паркс – єдина у світі повністю непошкоджена. Завод свого часу будували з використанням естетики – вапняковий фасад та блакитна черепиця мали гармоніювати з водоспадом.

Фото: Тунель під Ніагарським водоспадом

При вході в тунель знаходяться потужні інженерні споруди, які використовувалися для перетворення вируючої води в електрику. Із залу з генераторами є вихід до скляного ліфта, який опускає на 55 метрів униз, крізь усі шість рівнів інфраструктури, яка потрібна для виробництва гідроелектроенергії. З цього тунелю виходила вода.

Висота тунелю майже 8 метрів, ширина – 6 метрів. І такий тунель - єдиний у своєму роді. На його спорудження пішло понад 4 роки й працювали над створенням тунелю кілька тисяч робітників. На той час вони використовували ліхтарі, динаміт, кирки та лопати.

Фото: Тунель під Ніагарським водоспадом

На стінах тунелю досі залишаються мітки, до яких піднімався рівень води - вона рухалася зі швидкістю 9 м/с.

Сам тунель побудований у вигляді фортеці та складається з чотирьох шарів цегли, шару бетону та сланцю.

За всі роки існування тунелю ремонт в ньому проводився кілька разів - робітники додали кам'яні анкери до арки, щоб зберегти структурну цілісність. Перший раз технічний ремонт зробили у 1950-х роках, другий – у 1990-х.

Виходить тунель на величезний 20-метровий майданчик на рівні річки, біля підніжжя водоспаду. Там стоїть страшний гуркіт від води. З цього майданчика відкривається неймовірний краєвид на водоспад.

Фото: Тунель під Ніагарським водоспадом