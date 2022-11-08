Под Ниагарским водопадом открыли огромный туннель: что он нем известно и как выглядит

Скалы над гигантским тройным водопадом испещрены камерами, которые помогают сдерживать буйную природу водного потока. Там же расположен туннель, длинной в 670 метров.

Этот туннель относится к электростанции Niagara Parks, которая недавно была выведена из эксплуатации. Работала эта станция сто лет - 1905 по 2006 год и она отводила воду из могучей реки Ниагара для работы гигантских генераторов, которые электрифицировали региональную промышленность и близлежащий порт Буффало на Великих озерах, который еще называют Городом света.

Фото: Строительство гидроэлектростанции на Ниагарском водопаде

Район вокруг водопада когда-то был центром деятельности бизнесменов, которые хотели нажиться на использовании гидроэнергетики. Там было несколько крупных компаний: с 1906 по 1974 год работала электростанция Торонто, с 1905 по 1999 год энергетическая компания Торонто, и с 1895 по 1961 - американская гидроэлектростанция Адамс.

На сегодня гидроэлектростанция Ниагара Паркс - единственная мире полностью неповрежденная. Завод в свое время строили с использованием эстетики - известняковый фасад и голубая черепица должны были гармонировать с водопадом.

Фото: Туннель под Ниагарским водопадом

При входе в туннель находятся массивные инженерные сооружения, которые использовались для преобразования бурлящей воды в электричество. Из зала с генераторами есть выход к стеклянному лифту, который опускает на 55 метров вниз, сквозь все шесть уровней инфраструктуры, необходимой для производства гидроэлектроэнергии. Из этого туннеля выходила вода.

Высота туннеля почти 8 метров, ширина - 6 метров. И такой туннель - единственный в своем роде. На его сооружение ушло более 4 лет и работали над созданием туннеля несколько тысяч рабочих. В то время они использовали фонари, динамит, кирки и лопаты.

Фото: Туннель под Ниагарским водопадом

На стенах туннеля до сих пор остаются метки, до которых поднимался уровень воды - она двигалась со скоростью 9 м/в секунду.

Сам туннель построен в виде крепости и состоит из четырех слоев кирпича, слоя бетона и сланца.

За все годы существования туннеля, ремонт в нем проводился несколько раз - рабочие добавили каменные анкеры к арке, чтобы сохранить структурную целостность. Первый раз технический ремонт сделали в 1950-х годах, второй - в 1990-х.

Выходит туннель на огромную 20-метровую площадку на уровне реки, у подножия водопада. Там стоит жуткий грохот от воды. С этой площадки открывается невероятный вид на сам водопад.

Фото: Туннель под Ниагарским водопадом