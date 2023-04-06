"Повісьте в себе вдома!" Під Миколаєвом чоловік вимагав зняти з магазину український прапор (відео)

На Миколаївщині вибухнув скандал - чоловік вимагав власників магазину зняти український прапор, який на ньому майорів.

Відео з інцидентом показали у Twitter.

Деталі скандалу у Миколаївській області

Зазначається, що надзвичайна ситуація сталася у селі Прибужжя. Чоловікові не сподобалося, що на даху приватної установи висить символіка України.

На опублікованому відео можна побачити, що мешканець Миколаївщини поскаржився, що на даху висить національний прапор.

Він назвав магазин не державною установою та зазначив, що на інших подібних спорудах немає прапорів.

"Ти його заробив, що повісив? Це державна установа? Повісьте собі вдома", – сказав неадекват.

Власники магазину обурилися висловлюваннями чоловіка та вважають їх неприйнятними. Люди хотіли викликати правоохоронців. Власниця магазину заявила, що вона є українкою і в повному праві вішати національний прапор.

Обережно, на відео є нецензурна лексика!