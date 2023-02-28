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Під Львовом через пральну машину 6-річна дівчинка потрапила до лікарні: що сталось

Біля Львова через пральну машину виникла пожежа (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Дубляни Львівської області серед ночі в будинку спалахнула пральна машинка. Через отруєння 6-річна дитина потрапила до лікарні.

Про це повідомили на сторінці ДСНС у Facebook.

Що відомо про пожежу

28 лютого о 02:47 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в Дублянах на вул. Д. Галицького, 21 в цегляному двоповерховому житловому будинку.

В результаті вогонь повністю знищив пральну машинку та речі домашнього вжитку на площі 1 кв. м. Внаслідок пожежі отруїлась продуктами горіння донька власниці, 2016 року народження, яку госпіталізували до лікарні.

Пожежу ліквідували до прибуття ДСНС.

У Львівській області загорілась пральна машина (facebook.com/LVIVDSNS)

Як вберегтися

Рятувальники закликають українців обережно поводитись з електричними приладами та стежити за їхньою справністю.

Зокрема, зараз можливі перепади напруги. До вразливих приладів належать телевізори, пральні машини, духовки тощо. Тож до стабілізації ситуації краще обмежити користування ними або хоча б використовувати захисні методи.

Якщо електропостачання у квартирі чи будинку відсутнє, то варто обов’язково вимикати електроприлади з розетки. Оскільки після подачі струму можуть бути перепади напруги.

Раніше ми повідомляли що у Києві припарковані машини заважали швидко загасити пожежу.

Також ми писали, як зберегти побутову техніку при перебоях з електрикою.

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пральна машинаПожежа