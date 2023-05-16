Під Львовом 13-річна школярка народила малюка: проти батька дитини порушили кримінальну справу

13-річна школярка народила дитину від 15-річного підлітка. Пара вже одружилася, але на хлопця порушили справу про зґвалтування неповнолітньої (тобто особи, яка не досягла 14 років).

Відомо, що студент другого курсу Миколаївського професійного ліцею із села Андріянов довгий час зустрічався із 13-річною дівчинкою. Їхні стосунки почалися ще минулого року, коли їй було лише 12 років. Наприкінці літа вона завагітніла та народила навесні 2023 року малюка.

У прокуратурі повідомили, що інтимні стосунки у підлітків були за згодою. Проте 28 квітня хлопець отримав від правоохоронців підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину – його підозрюють у скоєнні зґвалтування неповнолітньої. Якщо його провину буде доведено, то йому загрожує ув'язнення на строк від 10 до 15 років.

"4 травня до Городоцького районного суду надійшло клопотання від прокуратури про обрання запобіжного заходу неповнолітньому хлопцю, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої (особи, яка не досягла 14 років). Суд відпустив юнака під особисте зобов'язання", - йдеться у повідомленні.

У матеріалах справи також зазначається, що у молодого батька позитивна характеристика від викладачів і раніше він із законом проблем не мав.