Під ялинку для коханих. Кращі ноутбуки до 20 тисяч

Нині комп'ютери є незамінними робочими інструментами й помічниками для багатьох людей. Проте не всі знають, скільки коштують бюджетні ноутбуки та як правильно їх обирати.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, на що варто звертати увагу під час вибору того чи іншого ноутбуку, які бюджетні моделі є вдалими, а також скільки вони коштують.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: MOYO, Hotline.
Хороший ноутбук - поняття досить індивідуальне, адже кожен користувач підбирає його в залежності від власних потреб.
По суті, хорошим є той пристрій, що здатний впоратися з усіма покладеними на нього завданнями та має якісні комплектуючі й корпус.
Під час роботи ноутбук повинен виконувати всі необхідні функції, не перегріватися, не "глючити" й відповідати критеріям, закладеним в нього виробником.
Працювати з ноутбуком має бути комфортно (ілюстративне фото: Рixabay)
Під час вибору тієї чи іншої моделі ноутбука, експерти радять звертати увагу на основні "робочі" характеристики, такі як:
На думку спеціалістів, обираючи ноутбук із бюджетної серії, варто звернути увагу на різні моделі.
ASUS VivoBook L203NA
Він більше нагадує нетбук і завдяки компактним габаритам і вазі менше кілограма може замінити планшет.
Ця модель має бюджетний процесор Intel Celeron з 2-ма ядрами, 4 Гб DDR4 пам'яті та eMMC накопичувач на 64 Гб.
По суті це - маленький і легкий пристрій для офісних завдань, яким буде зручно та безпечно користуватися як вдома, так і в парку або в дорозі.
Приємні "бонуси": вебкамера та картридер.
Ціна - від 5 390 грн.
ASUS VivoBook L203NA (скріншот: hotline.ua)
Pixus Ultrabook Rise 14
Ультрабюджетний ноутбук з відносно непоганим 14-дюймовим IPS екраном з роздільною здатністю FullHD.
За продуктивність моделі відповідає 2-ядерний Intel Celeron разом з 4 Гб розпаяної оперативної пам'яті стандарту DDR4 та eMMC накопичувач на 64 Гб.
Приємні "бонуси": слот під додатковий жорсткий диск і досить висока автономність - до 8-ми годин роботи.
Ціна - від 6 654 грн.
Pixus Ultrabook Rise 14 (скріншот: hotline.ua)
HP 15s-eq1002nq
Ця модель має 8 ГБ оперативної пам'яті й 256 ГБ вбудованої пам’яті (SSD).
Діагональ екрана - 15,6 дюймів, розширення - FullHD.
При цьому вага ноутбука становить 1,69 кг.
Приємні "бонуси": тонкі рамки дисплея, покриття антивідблиску
Ціна - від 12 140 грн.
HP 15s-eq1002nq (скріншот: hotline.ua)
ASUS M515DA
Це повноцінний 15,6-дюймовий ноутбук з досить "продуктивною" начинкою для офісних і мультимедійних завдань.
Модель пропонує 2-ядерний і 4-потоковий процесор, SSD.
Приємні "бонуси": вільні слоти під оперативну та постійну пам'ять.
Ціна - від 12 200 грн.
ASUS M515DA (скріншот: hotline.ua)
Lenovo V14-ADA
Це повноцінний ноутбук з сучасним 2-ядерним, 4-потоковим процесором, SSD і можливістю розширення оперативної та постійної пам'яті.
Модель пропонує 14-дюймовий екран, виконаний за технологією TN (не забезпечує великі кути перегляду та точність передачі кольору).
Приємні "бонуси": повноцінний SSD, можливість додавання пам'яті
Ціна - від 14 000 грн.
Lenovo V14-ADA (скріншот: hotline.ua)
Нагадаємо, дещо раніше Samsung представила три перші ноутбуки на базі ШІ.
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