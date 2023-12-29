Під ялинку для коханих. Кращі ноутбуки до 20 тисяч

Який бюджетний ноутбук можна вважати хорошим

Хороший ноутбук - поняття досить індивідуальне, адже кожен користувач підбирає його в залежності від власних потреб.

По суті, хорошим є той пристрій, що здатний впоратися з усіма покладеними на нього завданнями та має якісні комплектуючі й корпус.

Під час роботи ноутбук повинен виконувати всі необхідні функції, не перегріватися, не "глючити" й відповідати критеріям, закладеним в нього виробником.

Працювати з ноутбуком має бути комфортно (ілюстративне фото: Рixabay)

На що варто звертати увагу під час вибору ноутбука

Під час вибору тієї чи іншої моделі ноутбука, експерти радять звертати увагу на основні "робочі" характеристики, такі як:

центральний процесор (ЦП) - від нього залежить коректна роботи пристрою та його продуктивність

оперативна пам'ять (RAM) - призначена для запису, зберігання та читання інформації у процесі її обробки

екран і якість зображення - від розміру (діагоналі) та якості екрана залежить комфорт роботи з ноутбуком, "втомлюваність" очей та продуктивність користувача в цілому

обсяг батареї (акумулятора) - від цього залежить тривалість роботи без підзарядки

розмір і вага - вони важливі особливо для тих, хто часто бере ноутбук із собою (правильно підібрані параметри дарують комфорт при транспортуванні й економлять місце)

Варіанти бюджетних ноутбуків й скільки вони коштують

На думку спеціалістів, обираючи ноутбук із бюджетної серії, варто звернути увагу на різні моделі.

ASUS VivoBook L203NA

Він більше нагадує нетбук і завдяки компактним габаритам і вазі менше кілограма може замінити планшет.

Ця модель має бюджетний процесор Intel Celeron з 2-ма ядрами, 4 Гб DDR4 пам'яті та eMMC накопичувач на 64 Гб.

По суті це - маленький і легкий пристрій для офісних завдань, яким буде зручно та безпечно користуватися як вдома, так і в парку або в дорозі.

Приємні "бонуси": вебкамера та картридер.

Ціна - від 5 390 грн.

ASUS VivoBook L203NA (скріншот: hotline.ua)

Pixus Ultrabook Rise 14

Ультрабюджетний ноутбук з відносно непоганим 14-дюймовим IPS екраном з роздільною здатністю FullHD.

За продуктивність моделі відповідає 2-ядерний Intel Celeron разом з 4 Гб розпаяної оперативної пам'яті стандарту DDR4 та eMMC накопичувач на 64 Гб.

Приємні "бонуси": слот під додатковий жорсткий диск і досить висока автономність - до 8-ми годин роботи.

Ціна - від 6 654 грн.

Pixus Ultrabook Rise 14 (скріншот: hotline.ua)

HP 15s-eq1002nq

Ця модель має 8 ГБ оперативної пам'яті й 256 ГБ вбудованої пам’яті (SSD).

Діагональ екрана - 15,6 дюймів, розширення - FullHD.

При цьому вага ноутбука становить 1,69 кг.

Приємні "бонуси": тонкі рамки дисплея, покриття антивідблиску

Ціна - від 12 140 грн.

HP 15s-eq1002nq (скріншот: hotline.ua)

ASUS M515DA

Це повноцінний 15,6-дюймовий ноутбук з досить "продуктивною" начинкою для офісних і мультимедійних завдань.

Модель пропонує 2-ядерний і 4-потоковий процесор, SSD.

Приємні "бонуси": вільні слоти під оперативну та постійну пам'ять.

Ціна - від 12 200 грн.

ASUS M515DA (скріншот: hotline.ua)

Lenovo V14-ADA

Це повноцінний ноутбук з сучасним 2-ядерним, 4-потоковим процесором, SSD і можливістю розширення оперативної та постійної пам'яті.

Модель пропонує 14-дюймовий екран, виконаний за технологією TN (не забезпечує великі кути перегляду та точність передачі кольору).

Приємні "бонуси": повноцінний SSD, можливість додавання пам'яті

Ціна - від 14 000 грн.

Lenovo V14-ADA (скріншот: hotline.ua)