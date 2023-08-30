Під Києвом знайшли артефакти ІІІ-ХІ століть і поховання із "короною смерті" (фото)

Що знайшли археологи

Науковці цього літа продовжили вивчати археологічний комплекс "Острів Сухоліси". Розкопки проводили на місці унікального ґрунтового могильника, який залишила група західнобалтських мігрантів XI ст.

Там також розташовані поселенські пам’ятки ранньослов’янського та пізньоримського часу, раннього залізного віку і доби бронзи. А на протилежному боці річки Рось - давньоруське городище й відкрите поселення XI-XIII та XVIІ-XIX ст. в урочищі Старі Сухоліси.

Цього літа відбувся сьомий польовий сезон розкопок. Його присвятили вивченню північно-східної та центральної частин пам’ятки. Дослідники розкопали територію площею 300 кв. м.

Але оскільки територію пам’ятки використовують як сільськогосподарські угіддя, це вкрай негативно вплинуло на збереження поховальних комплексів. Частина поховань пошкоджені оранкою та пограбовані.

За два місяці вчені знайшли 12 середньовічних поховальних комплексів і понад 20 різночасових об’єктів (переважно черняхівської культури III-V ст.).

Вчені розкопали 300 кв. м території під час дослідження (фото: НАН України)

Чим унікальні поховальні комплекси

Археологи виявили залишки кількох гробовищ (5 комплексів) у вигляді фрагментів трухлявої деревини і тліну. У трьох комплексах були залізні цвяхи, якими забивали кришки трун.

В одному з поховань, окрім решток поховальної споруди, знайшли горілу напівколоду, орієнтовану довгою віссю в тому ж напрямі, що й небіжчиця. Також там були предмети, пов’язані з процесами переходу балтського анклаву від язичництва до християнства.

Принципи поховання у гробовищах різняться. Усі покійники лежали головами, направленими на різні частини світу. П’ять поховань належали дорослим чоловікам, два - жінкам, ще п’ять - дітям.

У могилах чоловіків були елементи озброєння: у трьох комплексах знайшли залізні сокири з опущеним лезом, двома боковими щекавицями та подовженим вирізним обухом. Цей тип є наймасовішим для Східної Європи у ХІ-ХІІІ ст.

Поховання дуже різняться між собою (фото: НАН України)

Цікавою знахідкою став давньоруський гончарний горщик першої половини XI ст. Такий вперше знайшли у похованні. Окремі фрагменти й розвали подібних посудин трапляються в культурному шарі пам’ятки з 2019 року. Вони, ймовірно, свідчать про певні поминальні ритуали.

Такий горщик вперше знайшли у поминальній ямі (фото: НАН України)

Втім найяскравішою знахідкою став інвентар жіночих поховань, заявляють археологи.

"Цього сезону виявлено вже шосту виту шийну гривну типу "Totenkrone" (з німецької перекладається як "корона смерті". - Ред). Імовірно, подібні предмети мали не лише економічне, а й певне сакральне значення. Можливо, їх слід інтерпретувати як посаг молодих жінок, наділений їм батьками, що посідали вагоме майнове й соціальне становище в суспільстві прусів і ятвягів", - пояснюють науковці.

Вони зазначають, що у могилах жінок також були елементи одягу та прикраси. А саме - невеличка підковоподібна фібула зі спіралеподібними закінченнями, бронзовий ланцюжок, бубонці, різноманітні скляні намистини, бронзові пронизки та спіральки, браслет із зооморфними закінченнями, витий перстень.

Знайдене жіноче поховання (фото: НАН України)

"Уперше зафіксовано трапецієподібну підвіску з тонкого листа бронзи вкритого шаром білого металу. Траплялися й побутові предмети - наприклад, пряслиця з овруцького шиферу. В одному похованні залізний ніж містився у дерев’яному футлярі з бронзовими конструктивними елементами. В іншому - біля ніг спочилої зафіксовано рештки дерев’яного відра: окислені фрагментовані залізні оковки й вушка", - кажуть археологи.

Усі матеріали з жіночих поховань археологи датують у межах XI ст.

Жіночі поховання датують ХІ століттям (фото: НАН України)