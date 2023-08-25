У Черкасах археологи на місці замку виявили середньовічну знахідку (фото)

У Черкасах під час археологічних розкопок на території Верхнього міста в межах "литовського" замку на Дзеленьгорі знайшли середньовічну продуктову комору, а також артефакти, вік яких оцінюють ІІІ ст. до н.е. - І ст. н.е.

Що відомо про розкопки у Черкасах

Археологи відновили розкопки у середмісті Черкас. Два роки тому вчені працювали на ділянці за адресою: вул. Байди-Вишневецького, 2 (у дворі "Будинку Кринського"), а тепер розпочали дослідження на сусідній ділянці на Старособорному узвозі, 11/3.

Експерти виявили археологічні матеріали різних епох. Найдавніші з них належать до зарубинецької культури (ІІІ ст. до н. е. - І ст. н. е.). Більшість артефактів пов'язані з ранньою історією Черкас. Адже розкопки проводять на місці, де був розташований міський замок кінця XIV - поч. XVII ст.

Цікавим археологічним об’єктом, на який вдалося натрапити вченим, є продуктова комора, або шпихлір-арсенал. Її розміри становлять 4,5 х 5,5 м. Споруда напівземлянкового типу і безпосередньо пов’язана із Черкаським замком.

Археологічні розкопки на місці Черкаського замку (фото: Інституту археології НАН України)

Вчені поки розчистили верхню частину комори і знайшли обгорілі рештки дерев’яної конструкції - дощате облицювання стін, стовпи, дошки й балки просілого перекриття. Також виявили залишки згорілої дерев’яної діжі, але вона дуже пошкоджена.

Зазначимо, що знахідка зазнала пошкоджень через колишнього власника ділянки. 5 років він тому без відповідної археологічної експертизи спорудив на цьому місці житловий будинок. Але згодом його змусили розібрати.

Однак це будівництво завдало невідновної шкоди коморі - вона прохромлена залізобетонними палями й "перерізана" мурованим підвалом.

Що відомо про Черкаський замок

Черкаський замок збудували у XVI ст. Це була частина оборонної смуги укріплень Київського князівства з півдня. Фортеця захищала українські землі від нападів кримських татар.

Історики стверджують, що замок був типово українським - з дерева, глини й соломи. За весь час свого існування його двічі перебудовували. У замку були 4 соснові вежі, а на них - гармати.

Також у замку були комори, конюшня, сараї, будинок для старости, світлиці для гостей, чорна хата для замкової челяді, дві пивні, в'язниця і церква.

Під час повстання у травні 1768 року Черкаський замок спалили гайдамацькі загони отамана Максима Залізняка.