Під Києвом пройшов міжнародний турнір з гольфу

Турнір проводився за підтримки Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova та Golf Club Lisnyky.

Це вже шостий Традиційний турнір до дня Незалежності. Серед гравців — іноземні та українські дипломати, спортсмени світового рівня, представники міжнародного та українського бізнесу.

До гри долучилися Надзвичайні та Повноважні Посли, а також представники влади, бізнес-еліти, світові спортсмени та ветерани.

Головна мета заходу - створення майданчика для неформального спілкування між представниками різних держав, сприяння дружбі та спортивному партнерству серед народів світу.

"Diplomatic Golf for Good - захід, що виходить за межі поля і сприяє просуванню позитивного іміджу країни, розширенню ділових звʼязків, а найголовніше реалізації спільних ідей та проєктів. Справжня культурна дипломатія в дії", - наголосила засновниця гольф-турніру Інна Костиря.

Також серед гостей на заході були присутні Надзвичайні та Повноважні Посли та представники дипломатичних установ: Італії, Франції, Вʼєтнаму, Бразилії, Аргентини, Шрі-Ланки, Литви, Молдови, Румунії, Індонезії, Єгипту, Пакистану, Азербайджану, Таджикистану.