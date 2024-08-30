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Под Киевом прошел международный турнир по гольфу

Фото: международный турнир по гольфу прошел под Киевом
Автор: Александр Мороз

Спортивная топподия года – ежегодный международный турнир по гольфу Diplomatic Golf for Good состоялся в новом гольф-клубе Lisnyky, построенном во время полномасштабного вторжения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Украинские новости".

Турнир проводился при поддержке Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novohilova и Golf Club Lisnyky.

Это уже шестой Традиционный турнир ко Дню Независимости. Среди игроков – иностранные и украинские дипломаты, спортсмены мирового уровня, представители международного и украинского бизнеса.

К игре присоединились Чрезвычайные и Полномочные Послы, а также власти, бизнес-элиты, мировые спортсмены и ветераны.

Главная цель мероприятия – создание площадки для неформального общения между представителями разных государств, содействие дружбе и спортивному партнерству среди народов мира.

"Diplomatic Golf for Good - мероприятие, выходящее за пределы поля и способствующее продвижению положительного имиджа страны, расширению деловых связей, а самое главное реализации общих идей и проектов. Настоящая культурная дипломатия в действии", - подчеркнула основательница гольф-турнира Инна Костиря.

Среди гостей на мероприятии присутствовали Чрезвычайные и Полномочные Послы и представители дипломатических учреждений: Италии, Франции, Вьетнама, Бразилии, Аргентины, Шри-Ланки, Литвы, Молдовы, Румынии, Индонезии, Египта, Пакистана, Азербайджана, Таджикистана.

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Киев