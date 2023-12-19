Під Києвом у лікарні побили ветерана з інвалідністю, який звернувся по допомогу

20-річного Олексія Іваніна побили охоронці у лікарні у Боярці. 4 грудня ветеран звернувся за допомогою, оскільки з війни повернувся з гострим тривожно-депресивним розладом. Але у медзакладі виник конфлікт між військовим та охоронцями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію видання Канал 24.

Що відомо про ветерана

Олексій пішов на війну у грудні 2021 року, повернувся з фронту з тривожно-депресивним розладом. Вночі 4 грудня у нього стався приступ, він викликав медиків на допомогу, але вони відгукнулися лише на 5 раз. Коли прибули лікарі, ветеран уже завдав собі ножового поранення в руку.

"Швидка" приїхала разом з поліцією, оскільки кваліфікувала це як спробу суїциду. Колишнього військового забрали в Центральну районну лікарню Києво-Святошинського району, що в місті Боярці.

Олексій розповів, що в лікарні він деякий час чекав на медика. Ніяких заспокійливих йому не дали. Тоді він пішов до приймального посту з охоронцями, щоб запитати, коли отримає допомогу. Охоронці йому у грубій формі відповіли, що "ми всі тут такі контужені, всі тут воювали, так що не треба нам тут брехати".

В результаті словесна перепалка переросла у бійку. Три охоронці заламали руки ветерану, почали заливати очі з газового балончика та бити палицями.

Зазначимо, що Олексій Іванін має інвалідність ІІІ групи. Після травми правої кисті у квітні 2022 року його психічне здоров'я погіршилось, з'явилися думки про швидку смерть. Також у нього були проблеми з хребтом, що підтверджує лікарський висновок.

За словами Олексія, він благав про помилування та просив вибачення в охоронців. Ті закували його в наручники і поставили на коліна, але потім відпустили.

Під ранок Олексій громадським транспортом добирався додому. Рану на руці у лікарні ніхто не зашив. Тільки під вечір Олексій звернувся по допомогу до Київської міської клінічної лікарні №7. Згодом ветеран у поліції написав заяву на охоронців та лікарів швидкої, що приїхали лише за 5 викликом.

Судмедексперти зафіксували тілесні ушкодження, які були завдані Олексію Іваніну (фото: Канал 24)

Що кажуть у лікарні

На запит 24 Каналу у Центральній районній лікарні Києво-Святошинського району, що в місті Боярці, відповіли, що:

розпочали службове розслідування за цим інцидентом

провели декілька нарад юристів, які вирішують, як діяти далі

діяльність з охорони медзакладу здійснює ПП "Вовк" на основі договору

встановлені особи охоронців, які у ніч з 3 на 4 грудня були на зміні

На запит лікарні до компанії "Вовк" охоронна фірма відповіла, що захисник нібито першим почав розмахувати кулаками.

Наголосимо, що на момент конфлікту ветеран потребував допомоги, оскільки заспокійливого йому не надали.

При цьому у лікарні не пояснили, чому приїхали лише на 5 виклик, коли вже стало відомо про спробу суїциду.

Яка позиція правоохоронців

У поліції підтвердили, що зареєстрували згадані заяви від Олексія Іваніна та передали їх до Бучанського районного управління.

Також вони зазначили, що медики швидкої допомоги їм заявили, що захисник намагався скоїти суїцид у ході сварки з дружиною.

Натомість Олексій заперечив інформацію про сварку і ще раз наголосив, що не міг спати через психоемоційний стан, тому намагався викликати швидку.

Зазначимо, що судмедексперти зафіксували тілесні ушкодження, які були завдані ветерану.