Под Киевом в больнице избили ветерана с инвалидностью, который обратился за помощью

20-летнего Алексея Иванина избили охранники в больнице в Боярке. 4 декабря ветеран обратился за помощью, поскольку с войны вернулся с острым тревожно-депрессивным расстройством. Но в медучреждении возник конфликт между военными и охранниками.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию издания Канал 24.

Что известно о ветеране

Алексей ушел на войну в декабре 2021 года, вернулся с фронта с тревожно-депрессивным расстройством. Ночью 4 декабря у него случился приступ, он вызвал медиков на помощь, но они откликнулись только на 5 раз. Когда прибыли врачи, ветеран уже нанес себе ножевое ранение в руку.

"Скорая" приехала вместе с полицией, поскольку квалифицировала это как попытку суицида. Бывшего военного забрали в Центральную районную больницу Киево-Святошинского района, что в Боярке.

Алексей рассказал, что в больнице он некоторое время ждал медика. Никаких успокаивающих ему не дали. Тогда он пошел на приемный пост с охранниками, чтобы спросить, когда получит помощь. Охранники ему в грубой форме ответили, что "мы все здесь контужены, все здесь воевали, так что не надо нам здесь врать".

В результате словесная перепалка переросла в драку. Три охранника заломили руки ветерану, начали заливать глаза из газового баллончика и бить палками.

Отметим, что Алексей Иванин имеет инвалидность ІІІ группы. После травмы правой кисти в апреле 2022 года его психическое здоровье ухудшилось, появились мысли о скорой смерти. Также у него были проблемы с позвоночником, это подтверждает врачебное заключение.

По словам Алексея, он умолял о помиловании и просил прощения у охранников. Те заковали его в наручники и поставили на колени, но потом отпустили.

Под утро Алексей общественным транспортом добирался домой. Рану на руке в больнице никто не зашил. Только под вечер Алексей обратился за помощью в Киевскую городскую клиническую больницу №7. Потом ветеран в полиции написал заявление на охранников и врачей скорой, приехавших только на 5 вызов.

Судмедэксперты зафиксировали телесные повреждения, нанесенные Алексею Иванину (фото: Канал 24)

Что говорят в больнице

На запрос 24 Канала в Центральной районной больнице Киево-Святошинского района, что в городе Боярке, ответили, что:

начали служебное расследование по данному инциденту

провели несколько совещаний юристов, которые решают, как действовать дальше

деятельность по охране медучреждения осуществляет ЧП "Вовк" на основе договора

установлены лица охранников, которые в ночь с 3 на 4 декабря были на смене

По запросу больницы в компанию "Вовк" охранная фирма ответила, что защитник якобы первым начал размахивать кулаками.

Отметим, что на момент конфликта ветеран нуждался в помощи, поскольку успокоительного ему не предоставили.

При этом в больнице не объяснили, почему приехали только на 5 вызов, когда уже стало известно о попытке суицида.

Какая позиция правоохранителей

В полиции подтвердили, что зарегистрировали упомянутые заявления от Алексея Иванина и передали их в Бучанское районное управление.

Также они отметили, что медики скорой помощи им заявили, что защитник пытался совершить суицид в ходе ссоры с супругой.

Но сам Алексей отрицал информацию о ссоре и еще раз подчеркнул, что не мог спать из-за психоэмоционального состояния, поэтому пытался вызвать скорую.

Отметим, что судмедэксперты зафиксировали телесные повреждения, нанесенные ветерану.