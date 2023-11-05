У Києві у відділку поліції побили військового: що відомо

У мережі заявили, що у відділку поліції Києва нібито побили військового. Поліція розповіла свою версію інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва у Facebook.

Що передувало

У мережі повідомили, що нібито військового, який отримав важкі поранення під час штурмових дій на передовій, побили у Києві. Чоловік приїхав до столиці на військово-лікарську комісію, а коли прибув вже на вокзал, то стався інцидент.

У соцмережах стверджують, що поліцейські нібито його затримали за порушення комендантської години, а у відділку побили, після чого відпустили.

Що каже поліція

Правоохоронці зазначають, що інцидент трапився вночі 3 листопада. Під час патрулювання поліція виявила чоловіка у комендантську годину на вулиці.

"Оперативник Шевченківського управління поліції звернувся до перехожого з проханням перевірити його документи та поцікавився, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. У цей момент до них підійшов чоловік напідпитку у камуфляжі, почав агресивно себе поводити та кілька разів штовхнув оперативника", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські стверджують, що запросили військового пройти до відділку, але він продовжував конфлікт. Чоловік несе службу в одному із прикордонних підрозділів.

Поліція розпочала перевірку за даним інцидентом.