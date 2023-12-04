Під Києвом хлопчик провалилася під лід і потонула. Які правила поведінки взимку треба розповісти дітям

У селі Козаровичі в Київській області стався нещасний випадок: 7-річний хлопчик провалився під лід і потонув. Рятувальники знайшли тіло дитини.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: повідомлення ГУ ДСНС України, сайт одеського обласного центру громадського здоров'я.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, яких правил поведінки потрібно дотримуватися взимку та на водоймах, зокрема.

Трагедія на Київщині

3 грудня мама Владислава Гарвати повідомила Національну поліцію про зникнення дитини. Рятувальники спільно з поліцейськими розшукували семирічного хлопчика, проте дива не сталося.

Сьогодні, 4 грудня, стало відомо, що тіло дитини знайшли у заплаві річки Ірпінь неподалік його будинку.

Дитина провалилася під лід на Київщині (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Як поводитися на льоду взимку

Ці правила потрібно знати самостійно та передати дітям.

Заходи безпеки на льоду

Знайдіть для початку стежку чи сліди на льоду. Якщо їх немає, позначте з берега маршрут свого руху.

Подивіться заздалегідь, чи немає підозрілих місць. Лід може бути неміцним біля стоку води, тонкий чи крихкий лід поблизу кущів, очерету, під кучугурами, у місцях, де водорості вмерзли у лід.

Обминайте ділянки, покриті товстим прошарком снігу – під снігом лід завжди тонший.

Особливо обережно спускайтеся з берега: лід може нещільно з'єднуватися із сушею, можливі тріщини, під льодом може бути повітря.

Візьміть з собою палицю для того, щоб перевіряти міцність льоду. Якщо після першого удару палицею на ньому з'являється вода, лід пробивається, негайно повертайтеся на те місце, звідки ви прийшли. Причому перші кроки треба робити, не відриваючи підошви від льоду.

Ні в якому разі не перевіряйте міцність льоду ударом ноги.

Пробийте лунки по різні боки переправи, щоб виміряти товщину льоду і проміряйте їх.

Катайтеся на ковзанах лише в перевірених та обладнаних місцях.

Якщо ви фанат зимової підлідної риболовлі, тоді запам'ятайте ще кілька правил:

не пробивайте поруч багато лунок

не збирайтеся великими групами на одному місці

не пробивайте лунки на переправах

не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега, яке б клювання там не було

завжди майте під рукою міцну мотузку 12-15 метрів

тримайте поруч з лункою дошку чи велику гілку

Безпечним вважається лід зеленуватого відтінку, товщиною не менше 7 сантиметрів для одного пішоходу; не менше 10-12 сантиметрів для обладнання ковзанки (для масового катання - 25 сантиметрів); масова переправа пішки може бути організована при товщині льоду не менше, ніж 15 сантиметрів.

Якщо ви провалилися на льоду річки чи озера: що робити

Широко розкиньте руки по крайках льодового пролому та утримуйтеся від занурення з головою.

Намагайтеся не обламувати крайку льоду, без різких рухів вибирайтеся на лід, наповзаючи грудьми й по черзі витягаючи на поверхню ноги. Головне - пристосовувати своє тіло для того, щоб воно займало найбільшу площу опори.

Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли й де міцність льоду, таким чином, перевірена. Будьте обережні до самого берега.

Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина: