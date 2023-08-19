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Під Києвом чоловік розкопав загадкову знахідку. Тепер вчені гадають, що воно таке

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Київська область, Субота 19 серпня 2023 18:50
Під Києвом чоловік розкопав загадкову знахідку. Тепер вчені гадають, що воно таке Археологи виявили незвичну знахідку (фото: facebook.com/ivan.zotsenko)
Автор: Світлана Мащенко

В Київській області, у селі Новосілки Вишгородського району, місцевий мешканець виявив на березі Десни незвичну знахідку і викликав археологів. Артефакт розкопали, але що це таке, зрозуміти не можуть.

Що відомо про відкриття - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.

Знахідка схвилювала вчений світ

Юрій побачив на березі річки Десна частину дерев'яної конструкції, вимитої після зміління річки.

"Після звернення пана Юрія до Вишгородського історико-культурного заповідника місце знахідки було обстежене археологами та співробітниками КЗ КОР "Вишгородський історико-культурний заповідник" (Іваном Зоценком та Дмитром Бібіковим)", - розповів у Facebook один зі співробітників наукової установи.

Вчені розчистили конструкцію, яка складається із загострених з одного боку та переплетених між собою плашок завдовжки близько 2 метрів.

Під Києвом чоловік розкопав загадкову знахідку. Тепер вчені гадають, що воно таке

Під Києвом чоловік розкопав загадкову знахідку. Тепер вчені гадають, що воно такеПід Києвом чоловік розкопав загадкову знахідку. Тепер вчені гадають, що воно такеПід Києвом чоловік розкопав загадкову знахідку. Тепер вчені гадають, що воно таке

Загадкова знахідка вчених (фото: facebook.com/ivan.zotsenko)

Які є версії

Археологи кажуть, що скоріше за все, об'єкт являв собою пастку для запірного вилову риби (у згорнутому вигляді).

Під Києвом чоловік розкопав загадкову знахідку. Тепер вчені гадають, що воно таке

Риболовний запір (ілюстративне фото: facebook)

"Проведено фіксацію об'єкту, після чого його було законсервовано. Подальша доля об'єкту вирішиться незабаром", - пишуть вчені.

Ще одна версія говорить, що це - верші - різновид риболовної снасті, часто з вербової лози. В народі її називають ще кошуля. Має вигляд каркасної конструкції лійкоподібної форми, щоб риба, яка запливе досередини, не могла розвернутися.

В коментарях користувачі припустили, що знахідка - це фашина - зв'язка лози, хмизу або очерету циліндричної форми для укріплювання насипів, гребель, доріг.

Під Києвом чоловік розкопав загадкову знахідку. Тепер вчені гадають, що воно таке

Так виглядає фашина (фото: Вікіпедія)

Раніше ми писали, що під Києвом вперше знайшли давню рослину-релікт, якій 1,8 млн років.

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