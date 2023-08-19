Під Києвом чоловік розкопав загадкову знахідку. Тепер вчені гадають, що воно таке
В Київській області, у селі Новосілки Вишгородського району, місцевий мешканець виявив на березі Десни незвичну знахідку і викликав археологів. Артефакт розкопали, але що це таке, зрозуміти не можуть.
Що відомо про відкриття - дізнайтеся в матеріалі Styler далі.
Знахідка схвилювала вчений світ
Юрій побачив на березі річки Десна частину дерев'яної конструкції, вимитої після зміління річки.
"Після звернення пана Юрія до Вишгородського історико-культурного заповідника місце знахідки було обстежене археологами та співробітниками КЗ КОР "Вишгородський історико-культурний заповідник" (Іваном Зоценком та Дмитром Бібіковим)", - розповів у Facebook один зі співробітників наукової установи.
Вчені розчистили конструкцію, яка складається із загострених з одного боку та переплетених між собою плашок завдовжки близько 2 метрів.
Загадкова знахідка вчених (фото: facebook.com/ivan.zotsenko)
Які є версії
Археологи кажуть, що скоріше за все, об'єкт являв собою пастку для запірного вилову риби (у згорнутому вигляді).
Риболовний запір (ілюстративне фото: facebook)
"Проведено фіксацію об'єкту, після чого його було законсервовано. Подальша доля об'єкту вирішиться незабаром", - пишуть вчені.
Ще одна версія говорить, що це - верші - різновид риболовної снасті, часто з вербової лози. В народі її називають ще кошуля. Має вигляд каркасної конструкції лійкоподібної форми, щоб риба, яка запливе досередини, не могла розвернутися.
В коментарях користувачі припустили, що знахідка - це фашина - зв'язка лози, хмизу або очерету циліндричної форми для укріплювання насипів, гребель, доріг.
Так виглядає фашина (фото: Вікіпедія)
Раніше ми писали, що під Києвом вперше знайшли давню рослину-релікт, якій 1,8 млн років.