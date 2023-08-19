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Под Киевом мужчина раскопал загадочную находку. Теперь ученые гадают, что это такое

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Киевская область, Суббота 19 августа 2023 18:50
Под Киевом мужчина раскопал загадочную находку. Теперь ученые гадают, что это такое Археологи обнаружили необычную находку (фото: facebook.com/ivan.zotsenko)
Автор: Светлана Мащенко

В Киевской области, в селе Новоселки Вышгородского района, местный житель обнаружил на берегу Десны необычную находку и вызвал археологов. Артефакт раскопали, но что это такое, понять не могут.

Что известно об открытии - узнайте в материале Styler далее.

Находка взволновала ученых

Юрий увидел на берегу реки Десна часть деревянной конструкции, вымытой после обмеления реки.

"После обращения Юрия в Вышгородский историко-культурный заповедник место находки было обследовано археологами и сотрудниками "Вышгородского историко-культурного заповедника" (Иваном Зоценко и Дмитрием Бибиковым)", - рассказал в Facebook один из сотрудников научного учреждения.

Ученые расчистили конструкцию, состоящую из заостренных с одной стороны и переплетенных между собой плашек длиной около 2 метров.

Под Киевом мужчина раскопал загадочную находку. Теперь ученые гадают, что это такое

Под Киевом мужчина раскопал загадочную находку. Теперь ученые гадают, что это такоеПод Киевом мужчина раскопал загадочную находку. Теперь ученые гадают, что это такоеПод Киевом мужчина раскопал загадочную находку. Теперь ученые гадают, что это такое

Загадочная находка ученых (фото: facebook.com/ivan.zotsenko)

Какие есть версии

Археологи говорят, что, скорее всего, объект представлял собой ловушку для запорного отлова рыбы (в свернутом виде).

Под Киевом мужчина раскопал загадочную находку. Теперь ученые гадают, что это такое

Рыболовный запор (иллюстративное фото: facebook)

"Проведена фиксация объекта, после чего он был законсервирован. Дальнейшая судьба объекта решится в скором времени", - пишут ученые.

Еще одна версия говорит, что это - верши - разновидность рыболовной снасти, часто из ивовой лозы. В народе ее называют еще кошуля. Имеет вид каркасной конструкции воронкообразной формы, чтобы заплывающая внутрь рыба не могла развернуться.

В комментариях пользователи предположили, что находка - это фашина - связка лозы, хвороста или камыша цилиндрической формы для укрепления насыпей, плотин, дорог.

Под Киевом мужчина раскопал загадочную находку. Теперь ученые гадают, что это такое

Так выглядит фашина (фото: Википедия)

Ранее мы писали, что под Киевом впервые нашли древнее растение-реликт, которому 1,8 млн лет.

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Киев археологические раскопки