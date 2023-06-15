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Під Києвом біля заправки фура переїхала бійця ЗСУ: що відомо

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Переяслав, Четвер 15 червня 2023 12:10
Під Києвом біля заправки фура переїхала бійця ЗСУ: що відомо Під Києвом вантажівка переїхала військового (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У ніч на 15 червня у Переяславі під Києвом сталася дорожньо-транспортна пригода. Біля заправки KLO фура наїхала на військового.

Про трагедію повідомляє видання Proslav.

Що відомо про ДТП

Відомо, що аварія сталася на 54 км дороги біля автозаправки KLO. Коли патрульні приїхали на місце, було встановлено, що водій вантажного автомобіля 1960 року народження рухався дорогою Бориспіль-Дніпро у напрямку села Мала Каратуль.

За словами водія, той побачив, що на дорозі щось лежить і здійснив маневр вправо, проте передніми колесами наїхав на цю "перешкоду".

Зупинивши транспортний засіб, чоловік вийшов з-за керма та встановив, що це була людина чоловічої статі. У лежачого було пошкоджено обидві ноги.

Ким виявився постраждалий

Зазначається, що постраждав військовий 1994 року народження. Військовослужбовця одразу доправили до лікарні. Він зазнав травми і йому ампутували ногу до стегна.

Наразі справу про наїзд розслідує Національна поліція.

Під Києвом біля заправки фура переїхала бійця ЗСУ: що відомо

Під Києвом на військового наїхала фура (фото: proslav.info)

Нагадаємо, що нещодавно біля блокпоста під Києвом на смерть збили військового.

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