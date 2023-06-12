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Біля блокпосту під Києвом на смерть збили військового. За кермом була працівниця поліції

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Київ, Понеділок 12 червня 2023 14:41
Біля блокпосту під Києвом на смерть збили військового. За кермом була працівниця поліції Фото: поліцейська на смерть збила бійця ТРО біля блокпосту під Києвом (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Біля блокпосту на виїзді з Києва дорогою до Броварів сталася ДТП, у якій загинув військовослужбовець Добровольчого формування територіальної громади (ТРО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

"За кермом авто була працівниця правоохоронного органу. За попередніми даними, вона була твереза та рухалась із дозволеною швидкістю 110 км/год", - йдеться в повідомленні.

Слідчі провели огляд місця події, опитали свідків та учасників та встановили, що військовий перебігав проїзну частину у невстановленому для цього місці.

Кримінальне провадження відкрите за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом (ч. 2 ст. 286 КК України). Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Нагадаємо, що це друга схожа ДТП за останні три тижні. Так, близько півночі 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир на блокпості в Києві збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії. Він помер на місці.

Спочатку суддя навіть відмовлявся здати аналіз визначення кількості алкоголю в крові. Пізніше у нього примусово відібрали необхідні для аналізу зразки за рішенням суду. Судді оголосили підозру. А мешканців Києва та області закликали повідомити ДБР про всі відомі випадки минулих правопорушень судді Олексія Тандира.

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