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Під Херсоном пенсіонерка врятувала трьох поранених бійців ЗСУ від окупантів: що зробила жінка (відео)

Під Херсоном бабуся врятувала військових (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В одному з окупованих сіл на Херсонщині пенсіонерка Софія Біла врятувала трьох поранених українських воїнів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео у Facebook Римми Філіппенко.

Деталі героїчного вчинку пенсіонерки

За словами жінки, поранених бійців вона ховала у підвалі будинку місяць та три тижні.

Софія зізнається, що дуже боялася, але рятувала військових. Окупанти тоді ходили вулицею від будинку до будинку і питали, чи є чужі. Навідувалися і до її будинку і навіть вистрілили у вікно.

Коли російські загарбники заявили, що розмістяться у її будинку, героїчна пенсіонерка одного за одним забрала поранених воїнів до Білозерки.

"Ми придумали, як це зробити, ми сказали росіянам, що це наш батько та син", - розповіла жінка.

Одного з них вона вивезла під виглядом свого сина, свідоцтво про народження якого у неї було.

11 листопада 2022 року цей населений пункт звільнили ЗСУ. За словами пенсіонерки, врятовані нею бійці повернулися до лав ЗСУ.

"Тьома, Сергій та Женя зараз служать у гарячих точках, мене вони називають мамою", - поділилася жінка.

До речі, у Грузії встановили пам'ятник українському військовому, який загинув за слова "Слава Україні!".

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