"Під дулами автоматів спакували чоловіків": на Закарпатті ТЦК влаштував "рейд" в оздоровчому центрі (відео)

"Погрожували автоматами"

У дописі йдеться про те, що події відбулися 7 грудня на території комплексу термальних вод "Косино". Приблизно о 12:30 на територію зайшли "декілька десятків невідомих осіб у балаклавах та у військовій формі з автоматами". Далі, зі слів представників "Косино", ситуація загострилася.

"Погрожуючи автоматами жінкам-працівницям комплексу, без жодних документів увірвались на приватну територію. Під дулами автоматів вигнали на вулицю із саун і процедурних кабінетів всіх відвідувачів, у тому числі дітей, жінок та людей похилого віку", - повідомили у комплексі.

Потім директор установи почав просити, аби невідомі чоловіки з автоматами показали посвідчення та відповідні документи. А у відповідь на це "було застосовано фізичну силу".

"Рейд" у "Косино" (скріншот)

Кого звинувачують у "рейді"

У "Косино" заявили, що нібито знають, хто саме влаштував цей інцидент. Мало того, у дописі йдеться про те, що чоловіки у формі побили адвоката комплексу.

"Організовував цю акцію, та був особисто присутній, очільник Закарпатського ОТЦК Савчук Андрій та очільник Ужгородського РТЦК Тищук Ігор, який наніс тілесні ушкодження адвокату комплексу, і відібрав мобільний телефон, коли він здійснював відеофіксацію цього беззаконня", - повідомили в оздоровчому центрі.

За словами представників "Косино", вони вже подали "відповідні заяви" до органів внутрішніх справ. Також додається, що "усі вищевказані дії підтверджуються фото і відео матеріалами".

"Ці події відбувались за мовчазної згоди 3-х патрульних екіпажів у складі 10 поліціянтів під керівництвом заступника начальника відділу превенції поліції міста Ужгорода – Олександра Остапенка. Представники поліції замість того, щоб захищати права громадян, брали участь у цьому беззаконню", - повідомили у "Косино".

Чоловіків "спакували" та вивезли

За словами представників "Косино", на момент інциденту у комплексі знаходилося небагато чоловіків - приблизно 20%, а іншу частку відвідувачів складали діти та люди похилого віку, а також жінки, "частина чоловіків та синів яких, у цей момент по-справжньому у лавах ЗСУ захищають нашу державу на фронті". "Мажорів", як заявили у "Косино", на території не було.

"При цьому, без жодних пояснень та без вручення повісток, озброєні люди у балаклавах спакували у свій автобус двох працівників Комплексу та вивезли їх у невідомому напрямку", - заявили у комплексі.

"У всіх випадках відстежується хамська, брутальна та зневажлива поведінка до громадян України, як до чоловіків, та і до жінок та дітей. Обурює те, що під приводом загальної мобілізації, репресивними та *рківськими методами заганяють людей, як худобу в автозаки, грубо порушуючи принцип верховенства права і закону в усіх сферах громадського життя", - додається у дописі.

Повний допис від "Косино" (скріншоти)

У ТЦК інцидент поки що не коментують. Куди повезли чоловіків та для чого було проводити такий "рейд" - залишається загадкою.