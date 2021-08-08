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В Мариуполе парень сжег флаг Украины, а затем записал видео с извинениями

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Мариуполь, Воскресенье 08 августа 2021 16:17
В Мариуполе парень сжег флаг Украины, а затем записал видео с извинениями Фото: флаг Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Мариуполе Донецкой области парень решил показать фото, на котором видно, как он сжигает украинский флаг. Он опубликовал снимок в социальной сети. После своего поступка он записал видео с извинениями.

Фото с горящим флагом Украины появилось в Instagram-аккаунте парня "xyli_gan_2203". Сейчас данная страница недоступна.

В Мариуполе парень сжег флаг Украины, а затем записал видео с извинениями

Скриншот с Instagram

В тот же день после публикации этого снимка молодой человек записал видео с извинениями. Он попросил прощения у тех, кого он обидел и сказал, что осознал свой поступок.

"Такого больше не повторится, извиняюсь еще раз, кого обидел", - заявил он.

В Мариуполе парень сжег флаг Украины, а затем записал видео с извинениями (видео: YouTube)

Стоит отметить, что такие действия, согласно статье 338 УК Украины, являются надругательством над государственным символом. За это следует наказание в виде штрафа, ареста на срок до шести месяцев либо же до трех лет заключения.

Напомним, под Луганском мужчина сжег флаг Украины. Инцидент произошел в селе Можняковка. При этом мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 25-летний житель села Танюшовка сорвал флаг с флагштока.

Мы также писали о том, что Киевский блогер под ником "norco616" сжег свой украинский паспорт и попрощался с Украиной. Позже он сообщил, что передумал и записал видео со своими извинениями.

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Донецкая область флаг Украины
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