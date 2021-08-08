В Мариуполе Донецкой области парень решил показать фото, на котором видно, как он сжигает украинский флаг. Он опубликовал снимок в социальной сети. После своего поступка он записал видео с извинениями.

Фото с горящим флагом Украины появилось в Instagram-аккаунте парня "xyli_gan_2203". Сейчас данная страница недоступна.

Скриншот с Instagram

В тот же день после публикации этого снимка молодой человек записал видео с извинениями. Он попросил прощения у тех, кого он обидел и сказал, что осознал свой поступок.

"Такого больше не повторится, извиняюсь еще раз, кого обидел", - заявил он.

В Мариуполе парень сжег флаг Украины, а затем записал видео с извинениями (видео: YouTube)

Стоит отметить, что такие действия, согласно статье 338 УК Украины, являются надругательством над государственным символом. За это следует наказание в виде штрафа, ареста на срок до шести месяцев либо же до трех лет заключения.