У Маріуполі Донецькій області хлопець вирішив показати фото, на якому видно, як він спалює український прапор. Він опублікував знімок в соціальній мережі. Після свого вчинку він записав відео з вибаченнями.

Фото з прапором України, що палає, з'явилося в Instagram-акаунті хлопця "xyli_gan_2203". Зараз дана сторінка недоступна.

Скріншот з Instagram

У той же день після публікації цього знімка молода людина записала відео з вибаченнями. Він попросив вибачення у тих, кого він скривдив і сказав, що усвідомив свій вчинок.

"Такого більше не повториться, перепрошую ще раз, кого образив", - заявив він.

У Маріуполі хлопець спалив прапор України, а потім записав відео з вибаченнями (відео: YouTube)

Варто зазначити, що такі дії, згідно зі статтею 338 КК України, є наругою над державним символом. За це є покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців або ж до трьох років ув'язнення.