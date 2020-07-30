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Под Луганском мужчина сжег флаг Украины: в сеть попало фото вандала

Луганск, Четверг 30 июля 2020 11:59
Под Луганском мужчина сжег флаг Украины: в сеть попало фото вандала
Под Луганском неадекват сжег флаг Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Луганской области мужчина сорвал украинский флаг и сжег его

В Луганской области, в селе Можняковка мужчина в состоянии алкогольного опьянения осквернил национальный флаг. Он подошел к национальному символу возле магазина, вырвал его из флагштока и поджег. О вопиющем инциденте сообщила на своей странице в Facebook спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Выездом на место происшествия полицейские течение часа установили личность правонарушителя. Им оказался 25-летний житель села Танюшовка, который находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения сорвал флаг с флагштока и сжег его.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать следователи, устанавливают обстоятельства правонарушения, опрашивают свидетелей и устанавливают очевидцев происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины "Надругательство над государственными символами".

Под Луганском мужчина сжег флаг Украины: в сеть попало фото вандалаПод Луганском поймали мужчину, который надругался над флагом (фото: facebook.com/csomvd)

Как мы ранее сообщали, в Николаеве подростки решили погасить Вечный огонь в сквере имени 68-ми десантников в центре города, а свои действия снимали на видео. Ролик после этого хулиганы выложили в сети, чтобы стать знаменитыми.

Отметим, что пару недель назад в Николаеве девушки купались в фонтане и обсыхали у Вечного огня - такое поведение вызвало шквал гнева в сети.

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