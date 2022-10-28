Під Дніпром підліток украв у сусіда, чий син загинув на війні, 1,3 млн допомоги: що йому загрожує

16-річний підліток зняв із банківського рахунку сусіда, батька загиблого на фронті захисника України, грошову суму у розмірі 1,3 мільйона гривень, отриману як допомогу від держави.

Про це 28 жовтня передали у прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Хлопцю із села Новопавлівка Синельниківського району вже повідомили про підозру за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

Малолітній правопорушник зараз знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років.

За даними слідства, молодий чоловік у період з червня по липень, отримавши за допомогою мобільного телефону доступ до банківського рахунку свого сусіда, неодноразово здійснював грошові перекази на свій рахунок та рахунок брата без відома та дозволу власника.

"Неповнолітній шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілого в сумі майже 1,3 млн грн, отримані як допомога від держави за загибель сина - військовослужбовця", - йдеться у публікації.

Досудове розслідування продовжується, його веде слідчий відділ відділення поліції №2 Синельниківського райуправління поліції ГУНП у Дніпропетровській області.