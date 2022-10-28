Под Днепром подросток украл у соседа, чей сын погиб на войне, 1,3 млн помощи: что ему грозит

16-летний подросток снял с банковского счета соседа, отца погибшего на фронте защитника Украины, денежную сумму в размере 1,3 миллиона гривен, полученные как помощь от государства.

Об этом 28 октября передали в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Парню из села Новопавловка Синельниковского района уже сообщили о подозрении по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Малолетний правонарушитель сейчас находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

По данным следствия, молодой человек в период с июня по июль, получив с помощью мобильного телефона доступ к банковскому счету своего соседа, неоднократно осуществлял денежные переводы на свой счет и счет брата без ведома и разрешения владельца.

"Несовершеннолетний путем обмана завладел денежными средствами потерпевшего в сумме почти 1,3 млн грн, полученных в качестве помощи от государства за гибель сына - военнослужащего", - говорится в публикации.

Досудебное расследование продолжается, его ведет следственный отдел отделения полиции №2 Синельниковского райуправления полиции ГУНП в Днепропетровской области.