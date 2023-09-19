Під Черніговом зять одружився зі своєю тещею: онуки називають бабусю мамою

Історія сім'ї

Мамою 12-річної Каті є Олена, якій 45 років. Проте вона також називає себе мамою для 8-річного Тимофія, 5-річної Ніки та 11-річного Максима, які вважають її своєю бабусею.



Раніше Олена мала старшу дочку, Євгенію, яка була одружена з 48-річним Віктором. Однак вони розлучилися, і тепер Євгенія та колишня дружина Віктора живуть разом із старшим сином Єгором.

Віктор та Олена щасливі разом (фото: cntime.cn.ua)

За словами Олени та Віктора, їм добре разом і вони люблять одне одного. Віктор розповів, що у минулому він був одружений з Євгенією, дочкою Олени. Їхнє знайомство відбулося завдяки дочці Віктора, яка була подругою його колишньої дружини.

Тоді Віктору було 37 років, а Євгенії всього 17. Віктор уже знайомий був з Оленою, своєю тещею, ще до цього. Спочатку жінка чинила опір стосункам своєї дочки з старшим чоловіком, проте згодом змирилася з цим.

З ким залишилися діти

У Віктора та Євгенії народилося четверо дітей, але згодом вони вирішили розлучитися.

"З 2017 року Женя почала жити з моїм старшим сином Єгором. Перед цим у нас сталася трагедія: в Ільмівці помер наш син Ярослав, йому було лише три з половиною місяці. Це була їхня перша спільна дитина", - зазначив Віктор.

Чоловік стверджує, що він намагався відновити стосунки з Євгенією, але вона переїхала до своєї матері та відкинула його зусилля. Віктор же прагнув забрати спільних дітей у своєї колишньої дружини.

"Вітя приїхав до нас до Лопатіна люто, а я їхала назустріч на велосипеді. Я трохи випила. Зупинила велосипед і запитала: "Що ти тут робиш?" Він підійшов до мене, і почалася бійка", - згадує Олена.

Тоді Віктор завдав тещі рани і підпалив солому в її дворі. За це його засудили до двох років ув'язнення.

Після того, як чоловік вийшов на волю, він вирішив помиритися зі своєю колишньою дружиною та тещею.

Після цього вони спробували забрати дітей Віктора та онуків Олени з притулку. Пара стверджує, що їх поєднала спільна трагедія, а потім виникла взаємна симпатія, і вони вирішили одружитися. Тепер вони виховують дітей разом. Віктор придбав житло для своєї колишньої дружини та сина, і тепер молода сім'я живе окремо.