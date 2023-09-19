Под Черниговом зять женился на своей теще: внуки называют бабушку мамой

История семьи

Мамой 12-летней Кати является Елена, которой 45 лет. Однако она также называет себя мамой для 8-летнего Тимофея, 5-летней Ники и 11-летнего Максима, которые считают ее своей бабушкой.



Ранее Елена имела старшую дочь, Евгению, которая была замужем за 48-летним Виктором. Однако они расстались, и теперь Евгения и бывшая жена Виктора живут вместе со старшим сыном Егором.

Виктор и Елена счастливы вместе (фото: cntime.cn.ua)

По слова Елены и Виктора, им хорошо вместе и они любят друг друга. Виктор рассказал, что в прошлом он состоял в браке с Евгенией, дочерью Елены. Их знакомство произошло благодаря дочери Виктора, которая была подругой его бывшей жены.

В то время Виктору было 37 лет, а Евгении всего 17. Виктор уже знаком был с Еленой, своей тещей, еще до этого. Изначально женщина противилась отношениям своей дочери с более старшим мужчиной, однако со временем смирилась с этим.

С кем остались дети

У Виктора и Евгении родилось четверо детей, но впоследствии они приняли решение расстаться.

"С 2017 года Женя начала жить с моим старшим сыном Егором. Перед этим у нас произошла трагедия: в Ильмовке умер наш сын Ярослав, ему было всего три с половиной месяца. Это был их первый общий ребенок", - отметил Виктор.

Мужчина утверждает, что он пытался восстановить отношения с Евгенией, но она переехала к своей матери и отвергла его усилия. Виктор же стремился забрать общих детей у своей бывшей жены.

"Витя приехал к нам в Лопатин в ярости, а я ехала навстречу на велосипеде. Я немного выпила. Остановила велосипед и спросила: "Что ты здесь делаешь?" Он подошел ко мне, и началась драка", - вспоминает Елена.

В то время Виктор нанес теще раны и поджег солому в ее дворе. За это его приговорили к двум годам тюремного заключения.

После того как мужчина вышел на свободу, он решил помириться со своей бывшей женой и тещей.

После этого они предприняли попытку забрать детей Виктора и внуков Елены из приюта. Пара утверждает, что их объединила общая трагедия, а затем возникла взаимная симпатия, и они решили пожениться. Теперь они воспитывают детей вместе. Виктор приобрел жилье для своей бывшей жены и сына, и теперь молодая семья живет отдельно.