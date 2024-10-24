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Під час візиту до Португалії Зеленська показалася в особливий вишиванці: як виглядала перша леді

Олена Зеленська (Фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Автор: Любов Блажко

Олена Зеленська прибула з офіційним візитом до Португалії, де вже встигла відвідати робочу зустріч. На заході вона з'явилася в особливій вишиванці від українського бренду.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram першої леді.

Олена Зеленська у Португалії

Вона приїхала туди, аби взяти участь у щорічній конференції в місті Ешторіл. Тема заходу - "Час переосмислювати".

"Минулого разу я приїздила до португальського міста Кашкайш два роки тому, невдовзі після початку російської навали. Тоді місто стало другим у Португалії за кількістю прийнятих вимушених переселенців з України, навіть виявило бажання стати побратимом наших Бучі та Ірпеня, які щойно пережили російські катування", - розповіла пані Олена.

"І ось тепер рада бути тут із дуже оптимістичної нагоди - відкриття української книжкової полички в муніципальній бібліотеці, за що дуже вдячна Посольству України в Португалії, Українському інституту та офісу Кримської платформи", - додала вона.

кадри з заходу (фото: instagram.com/olenazelenska_official) 

Перша леді підкреслила, що вже 200 "поличок" з українськими першоджерелами з історії, культури та художніми творами розміщені в країнах Європи, Азії, Африки та Америки. Зеленська також подякувала українським громадам, зокрема в Португалії, які допомагають у наповненні цих "поличок".

"Це і є місія культури та освіти - єднати людей і відкривати їх одне одному. Сподіваюся, колись скажемо про ці полички: "Вони зберегли нашу культуру, відкрили її світові, допомогли пережити й перемогти найстрашніше", - зазначила дружина Зеленського.

Образ Олени Зеленської

На зустрічі перша леді з'явилася в елегантній вишиванці кольору слонової кістки, виготовленій українським брендом "Junya Project". Блуза має об'ємні рукави й зроблена в техніці рішельє. Її дизайн був натхненний косівськими кахлями XX століття та чернечим рушником XIX століття з Київщини.

Свій образ Зеленська доповнила модними штанами-палаццо, чорним поясом із золотою пряжкою, об'ємною укладкою волосся, туфлями-човниками та мінімальною кількістю макіяжу. 

Олена Зеленська на заході (фото: instagram.com/olenazelenska_official) 

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