Під час війни в автомобілі обов'язково мають бути ці речі: список від експертів

У кожному автомобілі обов'язкову має бути аптечка, вогнегасник й знак аварійної зупинки, згідно із правилами дорожнього руху. Втім у воєнний час спеціалісти радять розшити список необхідних речей, адже ситуація на дорозі можуть траплятися вкрай різні. Навіть тривожну валізу варто мати не лише вдома, а й в машині.
Про те, які речі варто тримати в автомобілі під час війни, повідомило Міністерство Реінтеграції на своєму каналі в Telegram.
Експерти радять зібрати та возити із собою наступні речі:
"Крім того, подбайте про запас води, їжі, теплий одяг і зарядні пристрої, які працюють від розеток авто. Також візьміть ліхтарик або інші сигнальні засоби, каністру та запас пального. Перед поїздкою обов'язково продумайте маршрут", радять у Мінреінтеграції.
У Міністерстві охорони здоров’я України раніше ділились розширеним списком засобів, які мають бути у наборі першої допомоги.
Список обов’язкового складу аптечки на 4 дорослих людей:
У МОЗ також поділились списком щодо складу аптечки для людей з додатковими вміннями та навичками:
Раніше ми розповідали про те, які авто найрідше потребують відвідування СТО.
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