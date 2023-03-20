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Во время войны в автомобиле обязательно должны быть эти вещи: список от экспертов

Какие вещи должны быть в авто во время войны (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

В каждом автомобиле обязательна должна быть аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки, согласно правилам дорожного движения. Но в военное время специалисты советуют расшить список необходимых вещей, ведь ситуация на дороге могут случаться крайне разные. Даже тревожный чемодан стоит иметь не только дома, но и в машине.

О том, какие вещи следует держать в автомобиле во время войны, сообщило Министерство Реинтеграции на своем канале в Telegram.

Список необходимых вещей, которые должны быть в авто

Эксперты советуют собрать и возить с собой следующие вещи:

  • лопата, нож, небольшой топор;
  • буксирный трос;
  • рулон армированного скотча,
  • запасное колесо и набор инструментов.

"Кроме того, позаботьтесь о запасе воды, еде, теплой одежде и зарядных устройствах, работающих от розеток авто. Также возьмите фонарик или другие сигнальные средства, канистру и запас горючего. Перед поездкой обязательно продумайте маршрут", советуют в Минреинтеграции.

Что должно быть в автомобильной аптечке во время войны

В Министерстве здравоохранения Украины ранее делились расширенным списком средств, которые должны находиться в наборе первой помощи.

Список обязательного состава аптечки на 4 взрослых:

  • перчатки обычные, нестерильные - 4 пары;
  • специальные ножницы для разрезки одежды и обуви на пострадавших;
  • стерильные и нестерильные бинты разных размеров - 5 штук;
  • эластичный бинт разных размеров - 2 штуки;
  • противоожоговая повязка/бинт размером минимум 10х10 см - 2 штуки;
  • термоодеяло с полиэтиленовым основанием;
  • небьющийся термометр (не ртутный);
  • индивидуальный перевязочный стерильный пакет (типа "Израильский бандаж") - 2 штуки;
  • клапан для проведения искусственной вентиляции легких - 2 штуки;
  • гипотермический пакет;
  • щиток или повязка на глаз;
  • бактерицидный пластырь разных форм и размеров - 25 штук;
  • лейкопластырь до 5 метров в длину и 5 сантиметров в ширину;
  • стерильные марлевые салфетки - 10 упаковок;
  • косынка перевязочная для фиксации конечностей - 2 штуки;
  • 1 антисептик на водной основе, 1 - на спиртовой;
  • жаропонижающие и обезболивающие препараты - 1 упаковка;
  • энтеросорбент от отравлений;
  • таблетки для обеззараживания воды - 1 упаковка;
  • армированный скотч;
  • водостойкий маркер.

Дополнительные рекомендации

В Минздраве также поделились списком состава аптечки для людей с дополнительными умениями и навыками:

  • кровоостанавливающий тампонирующий бинт с гемостатическим средством;
  • окклюзионная торакальная повязка на гелевой основе с клапаном (или без клапана)
  • средство для остановки кровотечения механическое типа "CAT" (так называемый турникет)
  • иммобилизационная шина с гибкой шириной 10-11 см и длиной от 90 см
  • назофарингеальный воздуховод с лубрикантом
  • декомпрессионная игла

Ранее мы рассказывали о том, какие авто реже всего нуждаются в посещении СТО.

Читайте также о том, как приготовить автомобиль к началу весеннего сезона.

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