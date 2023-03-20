Во время войны в автомобиле обязательно должны быть эти вещи: список от экспертов

В каждом автомобиле обязательна должна быть аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки, согласно правилам дорожного движения. Но в военное время специалисты советуют расшить список необходимых вещей, ведь ситуация на дороге могут случаться крайне разные. Даже тревожный чемодан стоит иметь не только дома, но и в машине.
О том, какие вещи следует держать в автомобиле во время войны, сообщило Министерство Реинтеграции на своем канале в Telegram.
Эксперты советуют собрать и возить с собой следующие вещи:
"Кроме того, позаботьтесь о запасе воды, еде, теплой одежде и зарядных устройствах, работающих от розеток авто. Также возьмите фонарик или другие сигнальные средства, канистру и запас горючего. Перед поездкой обязательно продумайте маршрут", советуют в Минреинтеграции.
В Министерстве здравоохранения Украины ранее делились расширенным списком средств, которые должны находиться в наборе первой помощи.
Список обязательного состава аптечки на 4 взрослых:
В Минздраве также поделились списком состава аптечки для людей с дополнительными умениями и навыками:
Ранее мы рассказывали о том, какие авто реже всего нуждаются в посещении СТО.
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