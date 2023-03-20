Во время войны в автомобиле обязательно должны быть эти вещи: список от экспертов

Список необходимых вещей, которые должны быть в авто

Эксперты советуют собрать и возить с собой следующие вещи:

лопата, нож, небольшой топор;

буксирный трос;

рулон армированного скотча,

запасное колесо и набор инструментов.

"Кроме того, позаботьтесь о запасе воды, еде, теплой одежде и зарядных устройствах, работающих от розеток авто. Также возьмите фонарик или другие сигнальные средства, канистру и запас горючего. Перед поездкой обязательно продумайте маршрут", советуют в Минреинтеграции.

Что должно быть в автомобильной аптечке во время войны

В Министерстве здравоохранения Украины ранее делились расширенным списком средств, которые должны находиться в наборе первой помощи.

Список обязательного состава аптечки на 4 взрослых:

перчатки обычные, нестерильные - 4 пары;

специальные ножницы для разрезки одежды и обуви на пострадавших;

стерильные и нестерильные бинты разных размеров - 5 штук;

эластичный бинт разных размеров - 2 штуки;

противоожоговая повязка/бинт размером минимум 10х10 см - 2 штуки;

термоодеяло с полиэтиленовым основанием;

небьющийся термометр (не ртутный);

индивидуальный перевязочный стерильный пакет (типа "Израильский бандаж") - 2 штуки;

клапан для проведения искусственной вентиляции легких - 2 штуки;

гипотермический пакет;

щиток или повязка на глаз;

бактерицидный пластырь разных форм и размеров - 25 штук;

лейкопластырь до 5 метров в длину и 5 сантиметров в ширину;

стерильные марлевые салфетки - 10 упаковок;

косынка перевязочная для фиксации конечностей - 2 штуки;

1 антисептик на водной основе, 1 - на спиртовой;

жаропонижающие и обезболивающие препараты - 1 упаковка;

энтеросорбент от отравлений;

таблетки для обеззараживания воды - 1 упаковка;

армированный скотч;

водостойкий маркер.

Дополнительные рекомендации

В Минздраве также поделились списком состава аптечки для людей с дополнительными умениями и навыками: