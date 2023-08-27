Під час бою дитину прикрила собою собака: нова історія з Гостомеля у музеї "Голоси мирних"

Із Гостомеля родина виїхати не змогла: в місті з перших же годин повномасштабного вторгнення точилися жорстокі бої. Сім’я спочатку сховалася в недобудованій лазні у сусідів.

"Ми мали 4 консерви і два пакети бубликів. Це на 10 осіб, серед яких троє дітей. Два дні протрималися, але потім почали виходити, щоби знайти їжу", - пригадує Оксана. І додає, що кожна вилазка була великим ризиком, адже озброєні російські військові знаходилися ледь не в кожному дворі.

Епізодів, які Оксана визначає, як найжахливіші, було декілька. Перший - коли в їхній будинок "прилетіло" і родина дивом вцілила й вибралася з-під уламків. Оскільки поруч тривав бій, вони сховалися у зрошувальній канаві.

"У нас було дві собаки. Лабрадор одразу побіг кудись, бо злякався вибухів. А вівчарка лежала з нами в канаві, поки вибухи не припинилися. Вона прикривала собою нашу доньку", - розповідає Оксана.

Другий важкий епізод - коли над ними пролетів російський гвинтокрил.

"Ти сидиш у машині на вузенькій вуличці. Над головою пролітає вертоліт. Настільки низько, що ти бачиш у нього на пузі ракети. І розумієш, що нікуди не втечеш", - говорить Оксана.

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